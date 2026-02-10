Khởi tố nhóm thiếu niên đánh tử vong học sinh lớp 9 ở Gia Lai

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm P.H.M.L (15 tuổi), T.T.N (15 tuổi) và L.Q.V (17 tuổi), cùng trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai. Cả 3 bị khởi tố để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người.



Trước đó, như Thanh Niên thông tin, rạng sáng 7.2, tại khu vực trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Pleiku (Gia Lai), P.H.M.L vì mâu thuẫn ghen tuông đã rủ T.T.N, L.Q.V cùng một số đối tượng khác đi tìm đánh nhóm thiếu niên đang ngồi cùng bạn gái của L.

Tại đây, L. trực tiếp dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mặt em H.N.M.V (15 tuổi), học sinh của một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku. Khi em V. bỏ chạy vào trong cửa hàng, nhóm đối tượng lập tức quay sang tấn công em N.Q.H (15 tuổi, trú ở phường Pleiku). Tại đây, L. và N. dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người nạn nhân. L.Q.V tham gia lôi kéo, tạo điều kiện để các đối tượng khác tiếp tục hành hung nạn nhân.

Hiện trường vụ hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hậu quả, em N.Q.H bị chấn thương sọ não nặng, được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng đã tử vong vào tối 8.2 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, P.H.M.L và T.T.N đã đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi. Sáng 8.2, L.Q.V cũng tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định P.H.M.L là đối tượng khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp hành hung nạn nhân; T.T.N và L.Q.V là đồng phạm, cùng tham gia vụ hành hung và hỗ trợ hành vi gây án. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu, trong đó L. và V. đang là học sinh.