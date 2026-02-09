Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Gia Lai: Nam sinh 15 tuổi tử vong sau khi bị nhóm thiếu niên hành hung

Trần Hiếu
Trần Hiếu
09/02/2026 10:44 GMT+7

Cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ xô xát khiến nam sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku (Gia Lai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7.2, nam sinh N.Q.H (15 tuổi), học sinh một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku đang ngồi uống nước cùng người bạn trên vỉa hè thì xuất hiện nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy đến. Sau đó, nhóm này lao vào dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu em H. và người bạn đi cùng.

Vụ hành hung chỉ dừng lại khi em H. gục xuống vỉa hè, bất tỉnh. Thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, một số người lớn ở khu vực gần đó nhưng không ai can ngăn. Nhóm thanh thiếu niên sau đó lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi bị hành hung, em H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Các bác sĩ xác định em H. bị đa chấn thương nặng, xuất huyết não, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21 giờ ngày 8.2, em H. đã tử vong.

Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong - Ảnh 1.

Vụ hành hung trước mặt người lớn nhưng không ai can ngăn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập những người có liên quan để làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 thanh thiếu niên trực tiếp tham gia hành hung, trong đó có 2 người đang học tại Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, Gia Lai); đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, Gia Lai.

Bước đầu nhóm này khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Khi thấy em H. và người bạn ngồi uống nước cùng bạn gái của một trong các đối tượng, nên nảy sinh ghen tuông, rủ nhau hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Tin liên quan

'Vào trường hành hung học sinh bị đánh chấn thương sọ não': Nạn nhân đã chết

'Vào trường hành hung học sinh bị đánh chấn thương sọ não': Nạn nhân đã chết

(TNO) Sáng 29.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Lê Hoàng Thắng (18 tuổi, ngụ phường Bửu Hoà, TP.Biên Hoà, Đồng Nai).

Khám phá thêm chủ đề

nam sinh Pleiku nam sinh tử vong Gia Lai học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận