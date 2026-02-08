Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây cáp điện các công trình ở Gia Lai

Trị Bình
Trị Bình
08/02/2026 11:03 GMT+7

Ngày 8.2, Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm nghi phạm chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình trên địa bàn.

Thời gian qua, tại phường Tam Quan (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các công trình đang thi công. Trước tình hình trên, Công an phường tăng cường tuần tra, mật phục và tổ chức truy xét để xử lý.

Khoảng 1 giờ ngày 6.2, tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tam Quan tuần tra trên tuyến đường 3 Tháng 2 (phường Tam Quan) thì phát hiện 2 người đi xe mô tô biển số 59T1-215.24 chở theo một bao tải cồng kềnh, di chuyển vào cơ sở thu mua phế liệu tại khu phố 8 (phường Tam Quan). Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an phường xác định người điều khiển xe là Ngô Văn Quí (30 tuổi), người ngồi sau ôm bao tải là Phạm Minh Dủ (32 tuổi, cùng ở xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi). Bên trong bao tải có dây cáp điện đường kính 2,5 cm, trọng lượng khoảng 51 kg.

Gia Lai: Bắt nhóm cắt trộm dây cáp điện ở Tam Quan - Ảnh 1.

Tang vật trong vụ cắt trộm dây cáp điện ở Tam Quan (Gia Lai)

ẢNH: TRỊ BÌNH

Làm việc tại cơ quan công an, Dủ và Quí khai nhận số dây cáp trên vừa cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8, phường Tam Quan, rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe mô tô của 2 nghi phạm có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận nghiện ma túy và số dụng cụ này dùng cho việc sử dụng ma túy.

Dủ và Quí khai thêm, từ đầu tháng 1 đến nay, cả hai cùng Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) đã nhiều lần thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại tuyến đường tránh quốc lộ 1A rồi đem bán cho tiệm phế liệu ở khu phố 8, phường Tam Quan.

Tiến hành truy xét nhanh, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Tam Quan bắt giữ thêm Nguyễn Văn Bình để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc cắt trộm dây cáp điện đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai

Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện hàng trăm vụ trộm chó trên địa bàn, với số chó bị bắt trộm lên đến hơn 5.200 con.

Khám phá thêm chủ đề

cắt trộm dây cáp điện trộm cắp Gia Lai công an nghiện ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận