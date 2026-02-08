Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây cáp điện các công trình ở Gia Lai

Thời gian qua, tại phường Tam Quan (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các công trình đang thi công. Trước tình hình trên, Công an phường tăng cường tuần tra, mật phục và tổ chức truy xét để xử lý.

Khoảng 1 giờ ngày 6.2, tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tam Quan tuần tra trên tuyến đường 3 Tháng 2 (phường Tam Quan) thì phát hiện 2 người đi xe mô tô biển số 59T1-215.24 chở theo một bao tải cồng kềnh, di chuyển vào cơ sở thu mua phế liệu tại khu phố 8 (phường Tam Quan). Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an phường xác định người điều khiển xe là Ngô Văn Quí (30 tuổi), người ngồi sau ôm bao tải là Phạm Minh Dủ (32 tuổi, cùng ở xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi). Bên trong bao tải có dây cáp điện đường kính 2,5 cm, trọng lượng khoảng 51 kg.

Tang vật trong vụ cắt trộm dây cáp điện ở Tam Quan (Gia Lai) ẢNH: TRỊ BÌNH

Làm việc tại cơ quan công an, Dủ và Quí khai nhận số dây cáp trên vừa cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8, phường Tam Quan, rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe mô tô của 2 nghi phạm có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận nghiện ma túy và số dụng cụ này dùng cho việc sử dụng ma túy.

Dủ và Quí khai thêm, từ đầu tháng 1 đến nay, cả hai cùng Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) đã nhiều lần thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại tuyến đường tránh quốc lộ 1A rồi đem bán cho tiệm phế liệu ở khu phố 8, phường Tam Quan.

Tiến hành truy xét nhanh, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Tam Quan bắt giữ thêm Nguyễn Văn Bình để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc cắt trộm dây cáp điện đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.