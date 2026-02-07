Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
07/02/2026 17:19 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện hàng trăm vụ trộm chó trên địa bàn, với số chó bị bắt trộm lên đến hơn 5.200 con.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 7.2 cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ 6 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm chó gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua. 

Các nghi phạm bị bắt gồm: Hoàng Văn Hoan (42 tuổi, cầm đầu), Trần Minh Báu (41 tuổi), Phạm Minh Phúc (37 tuổi), Nguyễn Văn Đức (37 tuổi, cùng trú ở địa bàn tây Gia Lai); Trần Văn Toàn (40 tuổi) và Hoàng Văn Hùng (40 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, trong các năm 2025-2026, nhiều địa bàn ở Gia Lai liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó, gây hoang mang dư luận. 

Các đối tượng manh động, liều lĩnh phá cổng xông vào nhà dân bắt trộm chó, dùng hung khí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Khi bị phát hiện thì chống trả để tẩu thoát.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Sáng 7.2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 6 nghi phạm tại nhiều địa điểm ở khu vực phía tây Gia Lai.

Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai- Ảnh 1.

Nhiều dụng cụ dùng trộm chó bị phát hiện, thu giữ

ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, vào buổi tối, nhóm của Báu, Phúc, Đức tập trung tại nhà Hoan trên đường Lữ Gia (phường Thống Nhất, Gia Lai). Khoảng 23 giờ, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp đi trộm chó tại vùng ven Pleiku và các huyện Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Păh (thuộc tỉnh Gia Lai cũ).

Sau khi bắt được số lượng chó nhất định, nhóm này mang về tập kết tại căn nhà ở 24 Lê Đại Hành. Hùng có nhiệm vụ trực sẵn, mở cửa nhận chó. Phần lớn số chó trộm bán cho Toàn tiêu thụ; số ít chó chết được bán lẻ.

Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai- Ảnh 2.

Nhiều con chó bị trộm

ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Theo cơ quan công an, mỗi đêm nhóm này trộm khoảng 20 con chó (tương đương khoảng 200 kg). Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính ước tính 2,6 tỉ đồng. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 23 con chó (khoảng 270 kg) cùng nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin…

Tin liên quan

Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM

Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM

Công an phường Bình Dương (TP.HCM) đang tạm giữ 2 nghi can trộm chó trong lúc bị truy đuổi đã dùng bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng công an.

Khám phá thêm chủ đề

Trộm Chó Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai trộm chó chuyên nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận