Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai ngày 7.2 cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ 6 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm chó gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Hoàng Văn Hoan (42 tuổi, cầm đầu), Trần Minh Báu (41 tuổi), Phạm Minh Phúc (37 tuổi), Nguyễn Văn Đức (37 tuổi, cùng trú ở địa bàn tây Gia Lai); Trần Văn Toàn (40 tuổi) và Hoàng Văn Hùng (40 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi).



Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, trong các năm 2025-2026, nhiều địa bàn ở Gia Lai liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó, gây hoang mang dư luận.

Các đối tượng manh động, liều lĩnh phá cổng xông vào nhà dân bắt trộm chó, dùng hung khí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Khi bị phát hiện thì chống trả để tẩu thoát.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Sáng 7.2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 6 nghi phạm tại nhiều địa điểm ở khu vực phía tây Gia Lai.

Nhiều dụng cụ dùng trộm chó bị phát hiện, thu giữ ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, vào buổi tối, nhóm của Báu, Phúc, Đức tập trung tại nhà Hoan trên đường Lữ Gia (phường Thống Nhất, Gia Lai). Khoảng 23 giờ, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp đi trộm chó tại vùng ven Pleiku và các huyện Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Păh (thuộc tỉnh Gia Lai cũ).

Sau khi bắt được số lượng chó nhất định, nhóm này mang về tập kết tại căn nhà ở 24 Lê Đại Hành. Hùng có nhiệm vụ trực sẵn, mở cửa nhận chó. Phần lớn số chó trộm bán cho Toàn tiêu thụ; số ít chó chết được bán lẻ.

Nhiều con chó bị trộm ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Theo cơ quan công an, mỗi đêm nhóm này trộm khoảng 20 con chó (tương đương khoảng 200 kg). Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính ước tính 2,6 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 23 con chó (khoảng 270 kg) cùng nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin…