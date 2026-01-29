Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
29/01/2026 11:57 GMT+7

Công an phường Bình Dương (TP.HCM) đang tạm giữ 2 nghi can trộm chó trong lúc bị truy đuổi đã dùng bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng công an.

Sáng 29.1, khi đang tuần tra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bình Dương, TP.HCM), tổ tuần tra Công an phường Bình Dương phát hiện 2 người đi xe máy chở theo bao tải có dấu hiệu khả nghi của việc trộm chó nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, 2 người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của công an mà tăng tốc bỏ chạy về hướng phường Tân Hiệp (TP.HCM). Tổ tuần tra lập tức truy đuổi thì bị 2 người đi xe máy khả nghi dùng bình xịt hơi cay chống trả.

Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM- Ảnh 1.

2 nghi can trộm chó bị Công an phường Bình Dương bắt giữ

ẢNH: C.T.V

Quyết không để các nghi can chạy thoát, tổ tuần tra tăng cường lực lượng vừa truy đuổi vừa chốt chặn các ngả đường để truy bắt.

Khi truy đuổi đến đoạn đường 52 thuộc khu phố Phú Tân 2 (phường Bình Dương), 2 người đi xe máy đã bị tổ tuần tra bắt giữ. Kiểm tra bao tải và xe máy, công an phát hiện bên trong bao tải có 8 con chó đã bị bắn điện chết và thu giữ bình xịt hơi cay, súng bắn điện…

Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM- Ảnh 2.

Trong bao tải có 8 con chó đã bị bắn điện chết

ẢNH: C.T.V

Tại trụ sở Công an phường Bình Dương, 2 người đi xe máy khai tên Ngô Hoàng Thành (39 tuổi, ở xã Hóc Môn, TP.HCM) và Võ Quốc Việt (35 tuổi, ở thành phố Cần Thơ).

Công an phường Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ 2 nghi can, tạm giữ xe máy hiệu Yamaha Exciter cùng các tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm chó, mèo số lượng lớn

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm chó, mèo số lượng lớn

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm người trộm 32 con chó, mèo ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật

Bắt nhóm đi ô tô trộm chó ở Đồng Nai

Khám phá thêm chủ đề

Trộm Chó phường Bình Dương TP.HCM kiểm tra hành chính công an Tạm giữ Chống trả nghi can trộm chó nạn trộm chó Công an phường Bình Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận