Nghi can trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TP.HCM

Sáng 29.1, khi đang tuần tra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bình Dương, TP.HCM), tổ tuần tra Công an phường Bình Dương phát hiện 2 người đi xe máy chở theo bao tải có dấu hiệu khả nghi của việc trộm chó nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, 2 người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của công an mà tăng tốc bỏ chạy về hướng phường Tân Hiệp (TP.HCM). Tổ tuần tra lập tức truy đuổi thì bị 2 người đi xe máy khả nghi dùng bình xịt hơi cay chống trả.

2 nghi can trộm chó bị Công an phường Bình Dương bắt giữ ẢNH: C.T.V

Quyết không để các nghi can chạy thoát, tổ tuần tra tăng cường lực lượng vừa truy đuổi vừa chốt chặn các ngả đường để truy bắt.

Khi truy đuổi đến đoạn đường 52 thuộc khu phố Phú Tân 2 (phường Bình Dương), 2 người đi xe máy đã bị tổ tuần tra bắt giữ. Kiểm tra bao tải và xe máy, công an phát hiện bên trong bao tải có 8 con chó đã bị bắn điện chết và thu giữ bình xịt hơi cay, súng bắn điện…

Trong bao tải có 8 con chó đã bị bắn điện chết ẢNH: C.T.V

Tại trụ sở Công an phường Bình Dương, 2 người đi xe máy khai tên Ngô Hoàng Thành (39 tuổi, ở xã Hóc Môn, TP.HCM) và Võ Quốc Việt (35 tuổi, ở thành phố Cần Thơ).

Công an phường Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ 2 nghi can, tạm giữ xe máy hiệu Yamaha Exciter cùng các tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.