Bắt nhóm đi ô tô trộm chó ở Đồng Nai

Ngày 24.12, Công an xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ 4 nghi phạm liên quan đến nhóm đi ô tô trộm chó trên địa bàn vừa bị lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, nhận tin báo của người dân về việc có nhóm trộm chó đang hoạt động trên địa bàn, Công an xã Bom Bo đã chỉ huy các lực lượng mật phục và phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Fortuner màu bạc biển số 93A-331.38, di chuyển trên đường ĐT.760 có dấu hiệu nghi vấn.

Xe ô tô của nhóm trộm chó và tang vật công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tiếp tục bí mật theo dõi, đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã bắt quả tang 4 người gồm: Vũ Quang Trung (35 tuổi), Vũ Thị Huế (31 tuổi), Lê Văn Phụng (25 tuổi) và Phạm Hồng Anh (42 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Nai) có liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó.

Trong đó, Phạm Hồng Anh và Lê Văn Phụng được xác định là 2 đối tượng trộm chó; Vũ Thị Huế và Vũ Quang Trung là 2 người tiêu thụ chó.

Phạm Hồng Anh và Lê Văn Phụng thời điểm bị tạm giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tang vật tạm giữ gồm: 15 con chó với tổng trọng lượng 202 kg, 1 xe ô tô Toyota Fortuner biển kiểm soát 93A-331.38 cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Công an xã Bom Bo đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bắt quả tang nhóm đi ô tô trộm chó.