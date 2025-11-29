Nhức nhối trộm chó, mèo ở TP.HCM - Kỳ 2: Dùng AI tạo chó giả để lừa tiền chuộc

Không chỉ bị trộm chó, mèo, hàng loạt người dân TP.HCM tiếp tục trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo chuộc thú cưng với số tiền từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng. Trong khi đó, Công an TP.HCM đang quyết liệt triệt phá các ổ nhóm trộm - giết mổ - tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc.

Chủ chó, mèo rơi vào bẫy lừa

Gia đình chị V.T.Th (26 tuổi) ở đường số 8 (phường An Khánh, TP.HCM) bị kẻ trộm bắt mất con chó Corgi Mochi 15 kg. Gia đình đăng bài tìm chó trên Facebook. Người tìm giúp ra giá tiền hoa hồng 500.000 - 700.000 đồng - nếu tìm được chó. Chị Th. cũng tự đến các tiệm chó, mèo ở đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng - quận 10 cũ) để tìm.

Một người lạ sau đó gọi báo tìm được chó và đòi 10 triệu đồng tiền chuộc. Sau khi trả giá, chị Th. chuộc lại con chó Corgi Mochi với giá 5 triệu đồng.

Ngày 18.11, một điểm bán chó trên đường Lê Hồng Phong nhận tìm lại chó cho người mất với điều kiện phải đưa tiền trước ẢNH: TRẦN KHA

Không may mắn như chị Th., sau khi mất con chó tên Gấu ngày 7.10, chị Q.A (ở TP.HCM) được người quen giới thiệu liên hệ một người đàn ông tự xưng "chuyên dò lò mổ".

Theo người đàn ông, quy tắc của lò mổ sẽ không bao giờ liên lạc với chủ chó mà họ sẽ thông qua những người "cò" như ông để chuộc chó về giúp chủ vật nuôi.

Ông này đưa ra giá 3,2 triệu đồng/mỗi lần tìm, cọc trước 50%, cọc càng nhiều thì tìm càng nhanh. Tin lời, chị Th. chuyển cọc 2,5 triệu đồng. Nhiều ngày sau đó vẫn không tìm ra chó, ông bịa ra nhiều lý do như phát hiện chó rồi nhưng "chủ lò đòi giá cao hơn, di chuyển qua nhiều địa bàn (quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi (cũ) đến tận Tây Ninh... để lừa chị Th. tổng cộng hơn 6 triệu đồng.

Tương tự, chị P.T.H.A (ở phường Trung Mỹ Tây - quận 12 cũ) mất chó sáng 26.2.2025, ra khu vực đường Lê Hồng Phong hỏi thì gặp một nam thanh niên nhận 200.000 đồng để tìm chó.

Sau một ngày im lặng, người này chặn số điện thoại liên lạc. Chị quay lại điểm bán chó nhiều lần không gặp. Khi chị A. đăng câu chuyện lên mạng, hàng chục nạn nhân khác vào bình luận cùng cảnh ngộ, có người mất cả chục triệu đồng vẫn không lấy lại được chó.

Một người dân mất mèo cưng đi tìm chuộc lại bị lừa chuyển khoản 1 triệu đồng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị A. còn suýt bị lừa lần hai khi có người lạ gọi điện, gửi ảnh thẻ căn cước tạo lòng tin, hứa tìm một ngày là có chó nhưng yêu cầu đặt cọc trước 300.000 đồng. May mà chị cảnh giác từ lần trước nên dừng lại kịp.

"Nhiều người vì quá thương con vật nuôi lâu năm nên dễ nhẹ dạ, rồi bị sập bẫy. Chúng lợi dụng đúng tâm lý đó để lừa", chị H.A chia sẻ.

Tạo chó giả bằng... AI để lừa tiền

Trong vai người mất thú cưng đi tìm, chúng tôi đăng tấm hình con chó của gia đình đang nuôi lên các hội nhóm.

Một người tên Tuấn Kiệt sau đó chủ động liên hệ, nhắn tin báo đã mua lại được chó từ một người trộm chó. Người này gửi một bức ảnh con chó nằm trong lồng sắt giống như con chó của chúng tôi cần tìm để xác nhận.

Người này ra giá chuộc 3 triệu đồng và không làm việc trực tiếp, chỉ nhận tiền rồi có người giao chó đến chỗ đã hẹn.

Sau một lúc nhắn tin qua lại để trao đổi, người này đồng ý chốt giá 1,7 triệu đồng, yêu cầu chúng tôi chuyển khoản vào tài khoản mang tên T.V.Kh, Ngân hàng P.Đ, số tài khoản 006010016886.xxx.

Để tạo lòng tin, người này gửi liên tiếp nhiều ảnh chụp màn hình được cho là từ những giao dịch chuyển tiền của các "người chuộc trước", kèm theo lời lẽ thề thốt: "Anh có con nhỏ nên không làm việc bậy bạ em ơi".

Thấy chúng tôi còn do dự chưa chuyển tiền, người này nhắn tin thúc giục và chuyển sang uy hiếp.

"Vậy giờ vào lò mổ thịt em nhé. Để mang tới lò thịt rồi quay video cho em xem", đối tượng nhắn tin.

Đối tượng nhắn tin nói đưa chó vào lò mổ để tạo áp lực tâm lý cho chủ chó chuyển khoản ẢNH: HÀ THƯƠNG - NI NA

Tiếp đó, người này gửi thêm một tấm ảnh con chó bị xích nằm cạnh một con chó khác và nói đó là chó của chúng tôi.

Với hình ảnh tiếp theo này, chúng tôi phát hiện chó trong ảnh bị thiếu một chân trước và nhận ra đây là ảnh tạo bởi AI, vì trước đó đã từng xem qua các mẫu ảnh tương tự và biết rõ dấu hiệu nhận diện.

Ngay khi bị chất vấn, đối tượng lập tức nặng lời rồi chặn số điện thoại liên lạc. Đến nay, tài khoản Tuấn Kiệt đã bị nhiều người lên tiếng cảnh báo vì hành vi nhắn tin và lừa đảo với cùng một kịch bản. Hiện tài khoản đã bị khóa.

"Không nhờ cò thì không tìm được chó đâu"?

Trong tuần tháng 11.2025, có mặt trên Hương Lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa giáp phường Tân Sơn Nhì), chúng tôi ghé vào một điểm trưng bày bán gà, vịt, thỏ...

Phía trong căn nhà chính, cửa khép hờ chứa đầy xác mía, ngoài ra có cả chục chiếc lồng sắt, một số lồng đang nhốt chó lớn, chó nhỏ.

Tại một điểm giết mổ gà, vịt trên Hương Lộ 3, phía trong trong căn nhà lớn luôn đóng cửa có rất nhiều lồng sắt bên trong chứa chó... ẢNH: NI NA - HÀ THƯƠNG

Người phụ nữ trong ảnh cho biết bỏ ra cả chục triệu đồng để mua chó về cứu hộ. Riêng người bán chó, khi biết chúng tôi đi tìm chó lạc, người đàn ông yêu cầu chúng tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại không cho vào ẢNH: TRẦN KHA

Một người khách nữ đến mua chó nhằm cứu hộ cho biết: "Tôi sợ chúng bị giết thịt nên mua thôi. Mấy con này tôi phải bỏ ra cả chục triệu để mua lại họ mới cho vào trong này".

Thấy chúng tôi bước vào khu vực trong nhà, người chủ bán tại đây nói lớn không hỗ trợ tìm chó: "Công an đang gắt lắm, đi chỗ khác mà tìm". Vừa nói xong, người này kéo mạnh cửa, kêu chúng tôi đi nơi khác.

Tiếp đó, trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng), khi xem hình ảnh con chó của chúng tôi trên điện thoại, người phụ nữ hứa tìm giúp. Tuy nhiên, người phụ nữ ra điều kiện phải đưa tiền trước vài trăm nghìn đồng gọi là "hỗ trợ" xăng xe.

Người phụ nữ bán chó trên đường Lê Hồng Phong nhận tìm thú cưng thất lạc nhưng phải đưa tiền trước gọi là "hỗ trợ" xăng xe cho người tìm kiếm ẢNH: NI NA - HÀ THƯƠNG

Chúng tôi ngỏ ý tìm được chó rồi đưa tiền xăng lẫn tiền chuộc chó nhưng người này không đồng ý.

Cách đó không xa, người đàn ông bán chó kiểng cũng nói chúng tôi đưa tiền trước rồi hỗ trợ tìm chó. Chúng tôi đặt câu hỏi, nhận tiền nhưng nếu không tìm được chó có trả lại tiền không thì người đàn ông đáp "không chấp nhận thì thôi".

Trước khi chúng tôi rời đi, người đàn ông còn nói với theo, lúc này cơ quan chức năng làm căng lắm, nếu không nhờ "cò" sẽ không tìm được chó mất, lạc đâu. (còn tiếp)