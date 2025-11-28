Trộm chó mèo ở TP.HCM: Manh động và táo tợn

Dù bị cộng đồng lên án, nạn trộm chó vẫn hoành hành ở nhiều địa phương tại TP.HCM. Những chú chó, mèo nuôi lâu năm bỗng chốc biến mất trong đêm, để lại nỗi buồn cho chủ và bức xúc của người dân. Phía sau đó, còn có những đường dây thu mua - giết mổ - cung cấp cho quán nhậu.

Bức xúc về nạn trộm chó, mèo

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã xảy ra rất nhiều vụ trộm chó, mèo được camera ghi lại. Mới đây, khoảng 3 giờ ngày 26.6, giống mèo cảnh có nguồn gốc từ Anh, nặng khoảng 2,5 kg của anh Đ. (ở phường Hiệp Bình - thành phố Thủ Đức cũ) đứng trong nhà, ngay cửa ra vào; vừa thò đuôi ra ngoài thì bị 2 tên trộm phát hiện.

Kẻ trộm bắn điện bắt chó của nhà chị M.T.N.T trên đường Lê Minh Nhựt (xã Củ Chi)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cả hai dừng xe, quan sát xung quanh. Phát hiện từ xa có người chạy xe máy đến, người đàn ông vờ lấy thuốc lá trong túi ra, châm lửa hút nhằm tránh sự chú ý. Chiếc xe máy người dân vừa chạy qua, lúc này, người nữ ngồi trên xe máy cảnh giới, còn người đàn ông đi đến trước cửa nhà anh Đ. chụp lấy đuôi con mèo. Người này kéo mạnh con mèo qua khe cửa. Con mèo cố giãy giụa để thoát thân nhưng người đàn ông túm chặt, bỏ vào giỏ xách. Camera ghi lại vụ việc diễn ra chỉ chưa đầy 1 phút.

"Con mèo tôi được người thân tặng, tôi nuôi từ nhỏ nên quý lắm. Mèo nuôi nhốt trong nhà mà cũng bị trộm bắt. Xót lắm nhưng không biết làm sao", anh Đ. bức xúc.

Camera nhà dân cũng ghi lại cảnh 3 người đi trên hai xe máy bắt trộm mèo nhà anh P.T.T ở hẻm Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài - quận Tân Phú cũ) lúc hơn 3 giờ sáng 5.10.

Khi đó, các đối tượng chạy xe máy vào hẻm nhỏ nhà anh T. Thấy con mèo đi lại trước nhà, người ngồi sau xe máy, trên tay cầm theo vợt lưới hình tròn, nhảy xuống xe.

Thấy người lạ, con mèo sợ chạy trốn vào góc tường. Kẻ trộm chặn ở hai đầu, khi con mèo tiếp tục bỏ chạy, người đàn ông đưa vợt ra bắt, con mèo nằm gọn trong vợt.

Con mèo khá lớn, lại nhanh nhẹn nhưng hành động của những kẻ bắt mèo còn nhanh hơn và khá chuyên nghiệp. Con mèo bị bắt trong vòng "1 nốt nhạc". Hành sự xong, cả nhóm 3 người rời đi.

Trộm chó đe dọa, tấn công người dân truy đuổi

Nhiều trường hợp người dân phát hiện, đuổi theo lại trở thành mục tiêu bị tấn công. Chị M.T.N.Th (40 tuổi, ở xã Củ Chi, TP.HCM) bán rau, củ, quả trên đường Lê Minh Nhựt, bức xúc vì con chó yêu quý của mình bị kẻ trộm bắt ngay trước mặt nhưng không dám ngăn cản vì sợ bị bắn điện.

Con chó của chị Th. bị kẻ trộm dùng súng bắn điện bắn và bắt trộm trước mặt nhưng không thể làm gì được

ẢNH: TRẦN KHA

Con chó được gia đình nuôi từ nhỏ, nặng hơn 10 kg. Gia đình xem nó như người bạn, một thành viên trong gia đình và được đưa đi tiêm ngừa đầy đủ.

Tầm 1 tháng trước, kẻ gian đã dùng súng bắn điện bắn và bắt con chó của chị ngay trước nhà.

Từ camera an ninh ghi lại, hơn 13 giờ ngày 10.10, hai người chở nhau trên xe máy chạy ngang qua sạp hàng nhà chị Th.

Thấy người lạ, con chó của chị Th. trong nhà chạy ra sủa. Liền đó, hai nam thanh niên cho xe máy vòng lại, người ngồi sau xe cầm súng bắn điện tự chế, nhắm thẳng vào con chó và bóp cò.

Chỉ một phát bắn, con chó nằm bất động, kẻ gian lập tức bế lên xe chở đi "giữa thanh thiên bạch nhật" nhưng chị Th. sợ bị bắn điện nên không dám ra cản. Thấy vậy, anh N.V.L (chồng chị Th.) chạy xe máy đuổi theo thì bị bọn chúng xịt hơi cay vào mặt, cay xè mắt phải quay về.

Chưa dừng lại, chúng còn lượn thêm vài vòng quanh khu vực để tiếp tục "săn" chó nhà khác...

Trước đó, em trai chị Th. sống ở đường Lê Minh Nhựt cũng từng bị bắn súng cao su khi chạy bộ đuổi theo nhóm trộm chó nhà mình. "Ở khu vực này dân mất chó nhiều lắm nhưng không làm gì được bọn chúng. Trước đây, trộm chó đi bắt tầm 2 - 3 giờ sáng khi dân còn ngủ, đường vắng. Bây giờ chúng chuyển sang trộm cả ban ngày. Bọn chúng manh động lắm", chị Th. lo lắng.

Tính đến ngày 29.10.2025, công an các địa phương đã thực hiện ký cam kết tại 361 điểm thu mua, kinh doanh, buôn bán thịt chó mèo, chim cảnh; củng cố hồ sơ xử lý hình sự 5 vụ về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó đã xử lý hình sự 5 vụ (Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) xử lý 4 vụ trộm chó, mèo gồm 2 vụ tại phường Trung mỹ Tây, 1 vụ tại phường Cầu Ông Lãnh, 1 vụ tại phường Tân Sơn Nhì; 1 vụ trộm chim do Công an phường Tân Hưng xử lý) và xử lý hành chính 3 vụ liên quan đến hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc (mua bán chó mèo).

Dùng ô tô đi trộm chó

Đỉnh điểm manh động là vụ dùng ô tô 4 chỗ đi trộm chó. Sáng sớm 7.10, tại đường Bùi Thị Bùng, xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ), một chiếc ô tô chạy chậm, người ngồi dãy ghế phía sau nhoài ra cửa ô tô dùng súng bắn điện bắn con chó (được đặt tên là Gấu - PV) của nhà chị Q.A đang đứng trước sân. Chú chó bất tỉnh, một tên khác mở cửa nhảy xuống, túm chân con chó bỏ lên ô tô và cả nhóm nhanh chóng rời đi.

Kẻ trộm ngồi trên ô tô nhắm bắn điện con chó của gia đình chị Q.A trên đường Bùi Thị Bùng (xã Tân An Hội) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi phát hiện chó bị trộm bắn điện, người nhà chị Q.A chạy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

"Anh tôi đuổi theo nhưng gia đình rất lo sợ vì nếu quá quyết liệt thì sẽ bị chúng chống trả, vì trên ô tô chúng đi nhiều người lại có súng bắn điện", chị Q.A kể lại với lời lẽ khiếp sợ, hoang mang.

Kẻ trộm bắt chó mèo nhà dân tại TP.HCM vào buổi tối lẫn ban ngày ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, theo chị Q.A, gần nhà chị cũng có trường hợp chó bị kẻ trộm chạy xe máy đến bắt đi. Chủ nhà phát hiện la lên nhưng bị đối tượng chĩa thẳng cây chích điện về phía chủ con chó để hăm dọa và chửi mắng khiến người dân hoảng sợ, buộc phải để chúng đi.

Nhiều trường hợp khác cũng bị trộm chó tương tự như các nạn nhân trên. Chỉ trong vòng vài tháng, nhiều gia đình ở trung tâm lẫn ngoại ô TP.HCM mất chó, mèo với cùng một kịch bản: quan sát kỹ trước - hành động cực nhanh - sẵn sàng chống trả quyết liệt. Người dân hoang mang vì "giờ ra đường cũng sợ, ở nhà cũng không yên". (còn tiếp)