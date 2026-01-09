Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật

Ngày 9.1, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng thuộc đơn vị đã triệt phá các tụ điểm trộm chó, tiêu thụ chó quy mô lớn trên địa bàn.

Công an kiểm tra tụ điểm liên quan đến đường dây trộm, tiêu thụ chó ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 ngày 8.1, lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm tại xã Đức Lập, tạm giữ 5 người để làm rõ hành vi trộm chó, tiêu thụ chó.

Các dụng cụ dùng để trộm chó ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Tại hiện trường, công an phát hiện 29 con chó, trong đó 19 con còn sống và 10 con đã được cấp đông. Tang vật thu giữ gồm một ô tô, 4 xe máy cùng nhiều vật dụng phục vụ hành vi phạm tội như súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế và máy làm lông.

Tiếp đó, khoảng 4 giờ 45 ngày 8.1, lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm tại P.Ninh Thạnh, tạm giữ thêm 4 người. Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 1,2 tấn chó (104 con), một xe tải, hệ thống tủ đông công nghiệp dung tích 761 lít và nhiều thiết bị, lò gas phục vụ việc sơ chế.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong đợt ra quân đồng loạt này, các lực lượng đã tạm giữ tổng cộng 9 người, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã kịp thời triệt phá đường dây trộm chó, tiêu thụ chó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.