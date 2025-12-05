Gia Lai: Học sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn

Sáng 5.12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (P.Thống Nhất, Gia Lai), xác nhận vụ việc học sinh dùng dao đâm bạn trong lúc xô xát trước cổng trường, khiến một em bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Theo nhà trường, khoảng 11 giờ 30 ngày 1.12, sau giờ học buổi sáng, hai nam sinh lớp 9 là N.V.T và T.V.B hẹn gặp nhau tại một quán nước trên đường Ký Con, ngay trước cổng trường, để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (P.Thống Nhất, Gia Lai) ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại đây, cả hai tiếp tục cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, T. rút con dao mang theo từ trước và đâm vào vùng ngực B., khiến nam sinh này bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bà Hoàng Thúy Ngần cho biết, hai em vốn là bạn bè thân thiết nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhất thời và suy nghĩ bồng bột nên đã có hành động dại dột. Dù vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên trường và ngoài giờ học, nhà trường vẫn đặc biệt quan tâm và sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.