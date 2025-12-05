Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gia Lai: Học sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn

Trần Hiếu
Trần Hiếu
05/12/2025 09:44 GMT+7

Một học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (P.Thống Nhất, Gia Lai) dùng dao đâm bạn khiến một nam sinh lớp 9 phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 5.12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (P.Thống Nhất, Gia Lai), xác nhận vụ việc học sinh dùng dao đâm bạn trong lúc xô xát trước cổng trường, khiến một em bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Theo nhà trường, khoảng 11 giờ 30 ngày 1.12, sau giờ học buổi sáng, hai nam sinh lớp 9 là N.V.T và T.V.B hẹn gặp nhau tại một quán nước trên đường Ký Con, ngay trước cổng trường, để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.

Học sinh dùng dao đâm bạn ở Gia Lai - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (P.Thống Nhất, Gia Lai)

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại đây, cả hai tiếp tục cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, T. rút con dao mang theo từ trước và đâm vào vùng ngực B., khiến nam sinh này bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bà Hoàng Thúy Ngần cho biết, hai em vốn là bạn bè thân thiết nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhất thời và suy nghĩ bồng bột nên đã có hành động dại dột. Dù vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên trường và ngoài giờ học, nhà trường vẫn đặc biệt quan tâm và sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Tin liên quan

Nam sinh lớp 11 dùng dao đâm bạn: Trường chờ kết luận của công an

Nam sinh lớp 11 dùng dao đâm bạn: Trường chờ kết luận của công an

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 ở Vĩnh Long dùng dao đâm bạn cùng trường sau va chạm xe, hiệu trưởng nhà trường cho biết em này vừa chuyển đến trường đầu năm học.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai học sinh đâm bạn học học sinh dùng dao đâm bạn bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận