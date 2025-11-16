Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở xã Bom Bo: 'Mỏ đá' nằm trong lâm phần

Liên quan đến khu vực vừa được phát hiện có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) Báo Thanh Niên thông tin ngày 7.11, chính quyền địa phương tiếp tục có buổi kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực này.

Khai thác đá đã diễn ra nhiều năm

Theo UBND xã Bom Bo, tại khoảnh 4, tiểu khu 172 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý có hoạt động khai thác khoáng sản (đá) và chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Khu vực phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản trên đất lâm phần tại xã Bom Bo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước năm 2019, UBND xã Bình Minh (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) đã nhiều lần phối hợp các lực lượng kiểm tra, lập biên bản, đề nghị xử lý theo thẩm quyền, thậm chí bắt giữ xe vận chuyển và đá khai thác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác đá trái phép vẫn xảy ra.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tuyến đường từ trung tâm xã vào hiện trường khá xa, mặt đường hư hỏng, bong tróc, nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên đường, đi lại rất khó khăn. Tại hiện trường "mỏ đá", một khu vực diện tích khoảng 20 m2 có dấu hiệu đào bới đất, đá và vết những vết bánh xe di chuyển còn khá mới.

Xung quanh khu vực này rộng hàng ngàn m2, cũng có nhiều khối đá lớn, nhỏ, nằm rải rác trên mặt đất, sườn đồi nhưng xen kẽ là cỏ, cây mọc nhiều, chưa có dấu hiệu vận chuyển hay máy móc đào bới. Điều này cho thấy, sự việc này mới diễn ra ở một phạm vi nhất định và được phát hiện, ngăn chặn.

Nhiều khối đá lớn, nhỏ nằm la liệt trên mặt đất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Đào Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo, cho biết từ ngày 1.7, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (xã Bom Bo và xã Bình Minh nhập vào thành xã Bom Bo mới), địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhưng không phát hiện dấu hiệu hoạt động.

Đáng chú ý, ngày 2.9, khi kiểm tra, phát hiện có 2 xe máy múc đang đậu gần khu vực hầm đá nhưng không có dấu hiệu khai thác mới. Địa phương đã chủ động tăng cường nắm bắt thông tin, tin báo từ người dân nhằm phát hiện khi có dấu hiệu khai thác.

Ông Hùng cho biết vị trí phát hiện này cách trung tâm xã khoảng 20 km, đường sá đi lại rất khó khăn. Đất là đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý nhưng đóng chân trên địa bàn xã. Xã cũng chỉ đạo các ngành kiểm tra, quản lý, trong đó yêu cầu công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nếu phát hiện sai phạm, có dấu hiệu thì nhanh chóng xử lý và báo UBND xã.

UBND xã Bom Bo kiểm tra thực địa khu vực có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Các đối tượng khai thác trộm thường chọn những thời điểm trời mưa, đêm tối hoặc cuối tuần, khai thác rất nhỏ lẻ và có bố trí người mai phục, nên rất khó trong công tác quản lý, phát hiện. Khi xuống kiểm tra phát hiện dấu hiệu nhưng các phương tiện, đối tượng khai thác thì không có", ông Hùng cho biết thêm.

Cũng theo ông Hùng, ngoài sự vào cuộc của địa phương, UBND xã cũng đã có kiến nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, có liên quan tăng cường quản lý nhà nước nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép này.

"Ban có 1 phần trách nhiệm"

Ông Nguyễn Minh Hóa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, cho biết hiện nay, Ban đang quản lý hơn 56.500 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, nhưng viên chức và hợp đồng chỉ hơn 50 người. Công tác quản lý qua các giai đoạn còn nhiều bất cập, diện tích đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm lớn. Đặc biệt, nhiều khu vực đất lâm nghiệp (thuộc quy hoạch phòng hộ, sản xuất) bị đào móc, khai thác đất, đá trái pháp luật đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng chưa được các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời và dứt điểm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận xã hội.

Một khu vực gần đó, có dấu hiệu khai thác từ lâu, nhưng đá vẫn còn trên mặt đất, chưa được vận chuyển ra ngoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Hiện tình trạng này vẫn còn diễn ra, Ban cũng có một phần trách nhiệm, vì đất này là đất lâm phần. Do diện tích đất lâm phần nhưng không còn rừng nên Ban khó bố trí viên chức về xã để quản lý đất lâm nghiệp, chủ yếu là tập trung giữ đất rừng hiện có. Cũng mong UBND xã hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để tổ chức tuần tra, nhắc nhở", ông Hóa nói.

Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp giữa đơn vị và Hạt kiểm lâm khu vực, UBND 6 xã liên quan, nhằm đảm bảo công tác bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý.

Trước đó, ngày 5.11, Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND xã Bom Bo, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng đã kiểm tra khu vực có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất, đá) có diện tích khoảng 1 ha thuộc khoảnh 4, tiểu khu 172, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý. Qua kiểm tra ghi nhận, tại hiện trường có dấu vết đào đất, đá còn mới, dù không có máy móc, trang thiết bị khai phá đất, đá được phát hiện tại hiện trường. Chiều sâu khai phá khoảng 3 - 5 m. Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trạng khu vực có dấu hiệu khai thác khoáng sản ngày 5.11 ẢNH: C.T.V Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực xảy ra hành vi khai thác đất, đá trái phép; UBND xã Bom Bo xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu hình sự, đề nghị báo cáo Sở Nông nghiệp - Môi trường và chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị PC03, Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, hướng dẫn UBND và Công an xã Bom Bo rà soát sự việc khai thác đất, đá của tổ chức, cá nhân trên đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý, hướng dẫn địa phương xử lý vụ việc theo quy định hiện hành.



