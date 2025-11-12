Đồng Nai: Vì sao dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 chậm tiến độ?

Sau khi sáp nhập (với tỉnh Bình Phước), dự án mở rộng nâng cấp đường ĐT.753 và xây mới cầu Mã Đà được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới) đặc biệt quan tâm. Bởi đây là con đường duy nhất kết nối trực tiếp giữa 2 địa phương sau sáp nhập, mà không phải đi qua TP.HCM (Bình Dương cũ) hay tỉnh Lâm Đồng.

Người dân đồng hành, nhưng…

Từ khi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được triển khai (tháng 12.2024), người dân dọc 2 bên tuyến đường này rất vui mừng vì sắp có con đường mới khang trang, rộng rãi. Nhưng sau đó là những nỗi lo lắng, bất an bởi tiến độ thi công có dấu hiệu chậm lại, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, buôn bán và an toàn giao thông của người đi đường.

Người dân cho biết đã bàn giao mặt bằng trên nhiều đoạn, nhưng thi công chậm gây khó khăn cho dân khi không có lối đi vào nhà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Vũ Đức Thiện (ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước cũ, nay là xã Đồng Tâm) cho biết: "Trong quá trình làm đường, bà con đồng hành cắt dỡ nhà, bàn giao mặt bằng sau khi được vận động. Nhưng giờ đây, mỗi lần hỏi đơn vị thi công thì chỉ nghe nói thiếu vật tư, thiếu đá... làm mãi không xong".

Ông Thiện phản ánh những cái ổ gà trên đường này rất nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. "Trước đây, có một cháu bé đi bị sập xuống hố, té gãy tay. Đêm vừa rồi trời mưa, cũng có 1 người đi rẫy về bị ngã...", ông Thiện nói.

"Người dân mong ban quản lý dự án xem xét cũng như chính quyền cần can thiệp, để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cho người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông. Cứ để trì trệ thế này, ảnh hưởng rất lớn đến an sinh của bà con", ông Thiện bày tỏ.

Nhiều đoạn tuyến thi công dang dở, mặt đường hư hỏng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hằng ngày chở con đi học trên tuyến đường này, anh Hồ Minh Trí (xã Đồng Tâm) không khỏi ngao ngán khi dự án cứ mãi dang dở.

"Đi lại rất khó khăn, mưa gió thì nước lùng bùng, nắng thì bụi bặm và có nhiều vụ tai nạn té ngã dẫn đến chấn thương. Chúng tôi mong muốn tuyến đường được thi công nhanh, gọn, lẹ để bà con đi cho thoải mái", anh Trí bày tỏ.

Nhiều đoạn tuyến thi công cầm chừng do nguồn đá khan hiếm, đường dây điện chưa được di dời ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chậm vì… đá khan hiếm, vướng đường điện

Tại đoạn tuyến từ cầu Cứ đến điểm cuối (giao nhau với đường Đồng Phú - Bình Dương), PV Thanh Niên ghi nhận hình ảnh ngổn ngang vật liệu xây dựng 2 bên đường. Do địa hình một số đoạn tuyến qua đồi, dốc cao, đơn vị thi công đã hạ cốt nền, mở rộng diện tích 2 bên đường theo thiết kế. Điều này khiến hệ thống các trụ điện cao thế có nơi thì cao chót vót, có nơi thì nằm giữa đường, chưa di dời dẫn đến việc thi công bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện, máy móc được dựng 2 bên đường nhưng không hoạt động.

Hiện trạng đường điện trên đường ĐT.753 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Viết (quản lý công trình, thuộc Công ty TNHH MTV Trường Thọ) cho biết công ty đang triển khai gói thầu từ cầu Cứ vào cuối tuyến, với chiều dài khoảng 4 km. Việc thi công thời gian gần đây bị chậm lại, do nhiều lý do.

"Công ty tích cực làm con đường này được khoảng 75% rồi. Tiến độ công trình chậm lại cũng do mưa, do đường điện chưa di dời, do thiếu đá... Bên chỗ quản lý đường điện cũng vào đây không biết bao nhiêu lần rồi nhưng không thấy họ di dời", ông Viết cho biết.

Kiến nghị thi công cuốn chiếu

Ông Nguyễn Quang Thiên, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, cho biết: Đoạn tuyến dự án đi qua xã dài khoảng hơn 6 km với hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, phạm vi mặt bằng làm mặt đường về cơ bản đã có hơn 80% người dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên việc thi công chưa được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.

Người dân mong đơn vị thi công sẽ triển khai cuốn chiếu, để đảm bảo giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thời gian vừa qua cũng có một số hộ dân kiến nghị về đường ĐT.753 mở rộng, ảnh hưởng đến môi trường và kinh doanh của các hộ dân sống dọc trên tuyến. Chúng tôi mong đơn vị thi công, chủ đầu tư thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua tuyến đường này", ông Nguyễn Quang Thiên kiến nghị.

Liên quan đến vướng mắc việc di dời hạ tầng điện, ngày 11.11, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; xác định vị trí trồng trụ điện và thực hiện cắm mốc vị trí móng di dời cụ thể cho từng trụ điện; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (nhà ở, bờ rào, biển quảng cáo, cây xanh...) để bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho Công ty điện lực Đồng Nai triển khai thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước cũ – nay là tỉnh Đồng Nai phê duyệt đầu tư xây dựng vào ngày 27.12.2023, với tổng mức vốn đầu tư 480 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 13 km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai). Điểm đầu từ ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước), điểm cuối giao nhau với đường Đồng Phú – Bình Dương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Hiện dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp, cụ thể: Gói thầu XL01 (đoạn Km0+000 – Km2+250) do Công ty TNHH Thành Liêm thực hiện; gói thầu XL02 (đoạn Km2+250 – Km5+300) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Phước thực hiện; gói thầu XL03 (đoạn Km5+300 – Km8+989) do liên danh Công ty cổ phần phát triển đô thị Tây Nguyên và Công ty cổ phần Lam Sơn thực hiện; gói thầu XL04 (đoạn Km8+989 – Km13+000) do liên danh Công ty TNHH Liên Minh và Công ty TNHH MTV Trường Thọ thực hiện.



