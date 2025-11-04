Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết "Đồng Nai: Vì sao 'đường tránh' Đồng Xoài thành nỗi ám ảnh của người đi đường?", Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và xác nhận tuyến đường chưa được sửa chữa, gây khó khăn và mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ngày 21.10, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND phường Bình Phước và Ban quản lý dự án (QLDA) khu vực Đồng Xoài đề nghị khẩn trương sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường này.

"Đường tránh" Đồng Xoài được sửa chữa sau phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Xuống cấp do thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa

Theo Ban QLDA khu vực Đồng Xoài, mặt đường Nguyễn Huệ (đoạn từ quốc lộ 14 đến đường ĐT.741) thuộc dự án đường tránh nội ô thị xã Đồng Xoài (thường gọi là "đường tránh" Đồng Xoài) được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) phê duyệt dự án đầu tư, giao cho UBND TP.Đồng Xoài (cũ) làm chủ đầu tư.

Gói thầu thi công xây dựng của dự án được khởi công trong năm 2018 và nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng năm 2020; đã được Chi cục giám định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ) chấp thuận kết quả nghiệm thu tháng 1.2021. Hiện tại công trình đã hết thời gian bảo hành và không có nguồn kinh phí bố trí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa hằng năm.

Hàng loạt đoạn đường hư hỏng, hố sâu giữa đường đã được sửa chữa, dặm vá ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về phương án sửa chữa mặt đường, Ban QLDA khu vực Đồng Xoài cho biết đã phối hợp UBND phường Bình Phước, Công ty TNHH xây dựng Thọ Phú (đơn vị thi công) kiểm tra hiện trạng và lên phương án sửa chữa. Theo đó, các vị trí hư hỏng cục bộ được đơn vị thi công triển khai xử lý nền và hoàn trả áo đường theo biện pháp thi công cuốn chiếu.

Ở gần cổng Trường tiểu học Tân Xuân B (phường Bình Phước), chị Nguyễn Thị Phương Nhung cảm thấy vui mừng không chỉ cho riêng cá nhân mình mà cho cả hàng ngàn phụ huynh, học sinh đang đi lại qua tuyến đường này mỗi ngày.

Các đoạn đường dù chỉ được sửa chữa, dặm vá, nhưng vẫn khiến nhiều người dân vui mừng ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đường này hư hỏng lâu lắm rồi, biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Trước đây, có nhà báo xuống quay phóng sự, xong tôi thấy mấy cơ quan nhà nước xuống tìm hiểu. Đến hôm nay tuyến đường được sửa như vậy, tôi rất mừng cho người dân mình được đi lại an toàn hơn", chị Nhung phấn khởi chia sẻ.

UBND phường Bình Phước tiếp nhận và vận hành tuyến đường

Ông Đỗ Quốc Công Hậu, đại diện đơn vị thi công, cho biết theo hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công có thời gian bảo hành 1 năm, nhưng nay đã 3 năm trôi qua. Nhà thầu mong rằng sau khi hoàn thành khắc phục sửa chữa, UBND phường Bình Phước tiếp nhận lại và vận hành, khai thác tuyến đường này, đồng thời bổ sung nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa hằng năm, tránh hư hỏng lặp lại.

Đoạn trước cổng Trường tiểu học Tân Xuân B đã được sửa chữa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 3.11, hàng trăm ổ gà lớn, nhỏ trên "đường tránh" Nguyễn Huệ đã được đơn vị thi công sửa chữa, dặm vá, trả lại mặt đường bằng phẳng, an toàn cho người tham gia giao thông. Hiện chỉ còn khoảng 20 m chiều dài trên đường Nguyễn Huệ, đoạn ngã tư quốc lộ 14 và đường Nguyễn Huệ, đơn vị thi công chuẩn bị cào hết lớp mặt đường hư hỏng để xử lý gia cố bền vững cho nền đường, nhưng do mưa liên tục, việc sửa chữa đoạn này có thể kéo dài thêm vài ngày.

Sau sửa chữa, các phương tiện đã đi đúng luật, không còn cảnh "né" ổ voi, ổ gà, lấn làn, lấn vạch thường thấy trước đó ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để duy trì tính ổn định, kéo dài tuổi thọ công trình và bảo đảm an toàn giao thông trên "đường tránh" Đồng Xoài, Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban QLDA khu vực Đồng Xoài báo cáo kết quả xử lý về đơn vị này trước ngày 15.11. Đồng thời, sau khi việc sửa chữa hoàn thành, tổ chức bàn giao dự án cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận, quản lý và vận hành tuyến đường.