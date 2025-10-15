Đồng Nai: Vì sao ‘đường tránh’ Đồng Xoài thành nỗi ám ảnh của người đi đường?

Vào giờ cao điểm, xe tải nặng không được phép lưu thông vào đường ĐT.741, đoạn qua nội ô phường Bình Phước (Đồng Nai), nên buộc phải chuyển hướng vào đường Nguyễn Huệ (người dân còn gọi là tuyến đường tránh thành phố Đồng Xoài) để ra quốc lộ 14 khiến lượng phương tiện tăng cao. Chính vì thế, tuyến đường Nguyễn Huệ dài khoảng 3,5 km, nhưng xuất hiện hàng chục đoạn bị hư hỏng.

Lo lắng trước "cổng trường an toàn"

Trong khi đó, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phụ huynh đưa đón con em đến Trường tiểu học Tân Xuân B (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai; thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Cổng trường nằm ngay ngã ba đường Nguyễn Huệ – ĐT.741.

Trước cổng Trường tiểu học Tân Xuân B luôn diễn ra cảnh xe ô tô né ổ gà, ổ voi và vi phạm luật giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay trước cổng trường có hàng chục hố sâu, ổ voi, ổ gà, nhưng chưa được khắc phục triệt để. Mặc dù đường có 2 vạch liền đôi (cấm phương tiện lấn làn, đè vạch), nhưng nhiều xe do muốn né hố, ổ gà nên vẫn bất chấp lấn sang chiều ngược lại, đè vạch, thậm chí lưu thông hoàn toàn qua làn đường chiều ngược lại, hoặc chạy vào làn xe thô sơ... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Đường "thắt cổ chai" ngay trước cổng trường học, mặt đường hư hỏng, xuống cấp tạo thành những hố sâu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Lê Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Xuân B, lo lắng: "Đoạn đường trước cổng trường có rất nhiều ổ gà, xe container, xe tải lớn thường xuyên lưu thông. Khi né ổ gà, các xe lấn làn trái, rất nguy hiểm cho phụ huynh và học sinh. Nhà trường nhiều lần tuyên truyền phụ huynh chú ý an toàn và đã kiến nghị lên cơ quan chức năng, nhưng mỗi lần sửa chỉ tạm ổn được thời gian ngắn, rồi lại hư hỏng".

Bà Lê Thị Hương mong muốn phía trước cổng trường sẽ được sửa chữa để "cổng trường an toàn" ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nhà trường kính mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng này để giữ "cổng trường an toàn" cho học sinh và nhà trường", bà Hương tha thiết.

"Té hoài à"- nỗi lo của nhiều người

Chị Nguyễn Thị Phương Linh, sống gần Trường tiểu học Tân Xuân B, kể: "Cách đây không lâu, có phụ huynh chở con đi học bằng xe máy bị té ngã, chân tay trầy xước. Người nhà tôi thấy vậy mới đỡ vô băng bó. Sau đó ít ngày, phụ huynh này đến xin địa phương hỗ trợ, bỏ tiền đổ bê tông lấp mấy cái ổ gà, nhưng chỉ được vài hôm thì hư hỏng trở lại".

Xe lớn, xe nhỏ đua nhau né ổ gà, ổ voi, bất chấp vi phạm luật giao thông ngay trước cổng trường ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Cứ trời mưa hoặc buổi tối, người tham gia lưu thông không phát hiện ra mấy cái ổ gà, bị vấp té tội lắm. Nhiều vụ có cả trẻ con, cha mẹ chở đi ngang cũng té. Mong nhà nước sớm sửa đường lại, cho dân đi lại an toàn", chị Linh mong muốn.

Không chỉ đoạn trước trường, người dân sinh sống dọc tuyến đường Nguyễn Huệ cho biết đã không ít lần chứng kiến các vụ người dân bị té ngã do sụp phải ổ gà, ổ voi.

Ổ voi, ổ gà chi chít trên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP





Cơ quan chức năng đã làm gì?

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Phước, do có nhiều xe tải nặng lưu thông gây nên tình trạng hư hỏng tại tuyến đường này như xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bê tông nhựa rạn nứt, lún, trồi... Tình trạng này cũng được cử tri địa phương phản ánh, kiến nghị xử lý; Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và UBND phường cũng đã đề nghị Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài (đơn vị quản lý tuyến đường – PV) sửa chữa tạm thời một số đoạn tuyến bị hư hỏng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vị trí cần sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Cẩm mong muốn đường sớm được sửa chữa, vì đã chứng kiến nhiều người bị té ngã ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đầu tháng 9.2025, UBND phường Bình Phước đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về thực trạng nêu trên, đồng thời kiến nghị xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài tiếp tục sửa chữa các đoạn hư hỏng của tuyến đường tránh này.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau đó cũng đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài và UBND phường Bình Phước phối hợp thực hiện, nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến chiều ngày 14.10, nhiều vị trí hư hỏng, tạo thành các hố sâu, ổ voi, ổ gà trên đường vẫn chưa được sửa chữa.



