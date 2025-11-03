Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?

Uyển Nhi - Nhật Thịnh
03/11/2025 06:57 GMT+7

Sau 3 năm ngưng thi công, 2 cần cẩu tháp 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành vẫn 'đứng gác' ở trung tâm TP.HCM, khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên sáng 1.11, sau 3 năm "án binh bất động" khu vực The Spirit of Saigon (dự án tứ giác Bến Thành) vẫn lặng im. Dưới chân công trình, hàng rào quây quanh phủ dày lớp bụi thời gian.

Tuy nhiên, nhiều người dân bày tỏ lo lắng trước những 'cánh tay' cần cẩu thép vươn cao, "án ngữ" giữa khu vực đông dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 1.

Toàn cảnh khu đất dự án tứ giác Bến Thành nhìn từ trên cao, nằm giữa trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, kể từ khi công trình tạm ngừng thi công ngày 10.1.2022, cả 2 cần trục tháp đều thuộc loại có cánh tay nâng hạ và được bố trí nằm gọn trong phạm vi dự án, không vươn ra khu vực công cộng.

Theo báo cáo của Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF, 2 thiết bị đã được kiểm định bất thường ngày 8.7.2023, kết quả đạt yêu cầu an toàn.

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 2.

2 cần cẩu thép vươn cao, "án ngữ" giữa khu vực đông dân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thời gian tạm ngưng thi công, chủ đầu tư vẫn tiến hành kiểm tra, bảo trì nội bộ định kỳ các bulong, gông cẩu và hệ thống cơ khí.

Hiện công tác kiểm định lại đang được triển khai, dự kiến hoàn tất vào ngày 17.11 và 30.11 tới.

Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ kiểm định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực xung quanh.

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 3.

"Siêu dự án" tứ giác Bến Thành sau nhiều lần đổi chủ và ngưng thi công suốt 3 năm qua

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Siêu dự án" tứ giác Bến Thành: Hành trình nhiều lần đổi chủ

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án The Spirit of Saigon là khu phức hợp cao cấp gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ và khách sạn 6 sao.

Công trình gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, dự kiến khoảng 214 căn hộ và khoảng 250 phòng khách sạn, tổng diện tích 8.600 m2; tọa lạc tại vị trí "kim cương" với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (phường Bến Thành, quận 1 cũ).

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 4.

Công trình gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, dự kiến khoảng 214 căn hộ và khoảng 250 phòng khách sạn, tổng diện tích 8.600 mét vuông

ẢNH: NHẬT THINH

Dự án từng khởi công phần hầm vào giai đoạn 2012 - 2013 nhưng sau đó tạm dừng. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động, song tiếp tục gián đoạn.

Đầu 2021, dự án được Masterise Homes phát triển với tên mới One Central HCM, trước khi chuyển lại cho Bitexco năm 2022 và quay về tên gọi cũ The Spirit of Saigon.

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 5.

Bên trong khu vực dự án, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang sau thời gian dài ngừng thi công

ẢNH: NHẬT THINH

Đến năm 2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, mở ra giai đoạn pháp lý mới.

TP.HCM: Cần cẩu 'đứng gác' 3 năm dự án tứ giác Bến Thành, vì sao chưa tháo?- Ảnh 6.

Dự án tứ giác Bến Thành tọa lạc tại vị trí "kim cương" với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (phường Bến Thành, quận 1 cũ)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Gần đây, Masterise Homes xác nhận trở lại với vai trò đơn vị phát triển dự án, khơi lại hy vọng về việc "hồi sinh" công trình tứ giác Bến Thành giữa trung tâm TP.HCM.

