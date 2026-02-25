Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Sập bẫy 'Huy Trần', nhiều người bị bán vào động lừa đảo ở Campuchia

Bắc Bình
25/02/2026 11:37 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm kiếm 18 nạn nhân trong vụ án lừa đảo qua mạng xã hội để mua bán người, do bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, nhằm hoàn tất hồ sơ và xử lý hành vi phạm tội.

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân của bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (Facebook "Huy Trần") trong vụ án lừa đảo qua mạng xã hội để mua bán người nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (số 123 Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh); hoặc trực tiếp liên lạc với điều tra viên Nguyễn Thanh Phong qua số điện thoại 0978.383.379.

Sập bẫy "Huy Trần": Nhiều người bị bán vào "động" lừa đảo tại Campuchia - Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, cuối năm 2023, Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi, ở khu phố 5, phường Cát Lái, TP.HCM) sang Campuchia làm việc tại bộ phận tuyển dụng của một công ty ở khu Kim Sa 1, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Tại đây, Huy dùng tài khoản Facebook "Huy Trần" đăng tin tuyển dụng giả giới thiệu các công việc "việc nhẹ lương cao" hoặc phụ quán nhậu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để lừa gạt nạn nhân.

Khi các nạn nhân "sập bẫy", Huy đưa họ về TP.HCM rồi chở đến khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tính từ đầu năm 2024 - tháng 8.2025, Huy khai nhận đã đưa thành công 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia; "chuộc" (thực chất là mua lại) 13 nạn nhân từ các công ty lừa đảo khác để đưa về công ty mà Huy đang làm việc.

Huy nhận lương 800 USD/tháng với điều kiện phải đưa về công ty Hồng Nguyên từ 3 người/tháng, ngoài lương sẽ có thêm tiền thưởng từ 50 - 100 USD cho mỗi nạn nhân đưa về.

Tại Campuchia, các nạn nhân bị ép buộc làm việc, nếu muốn về nước phải trả tiền chuộc cao hoặc bị bán tiếp sang các công ty lừa đảo khác.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh mới chỉ xác định và làm việc được với 2 nạn nhân; còn 18 nạn nhân khác chưa rõ thông tin, địa chỉ. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo  tìm bị hại nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can Huy.

lừa đảo Tây Ninh mua bán người động lừa đảo Campuchia Công an tỉnh Tây Ninh
