Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Công an phường Diên Hồng cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa sang Campuchia

Vũ Phượng - Thái Hòa
08/11/2025 18:34 GMT+7

Công an phường Diên Hồng (TP.HCM) cảnh báo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao, dụ dỗ sang Campuchia làm việc rồi ép buộc lao động, tống tiền chuộc về.

Ngày 8.11, UBND phường Diên Hồng phối hợp Hội Luật gia TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11).

Trong chương trình, trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng, đã chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng.

Công an phường Diên Hồng cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa sang Campuchia - Ảnh 1.

Trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn

ẢNH: T.Đ

Theo trung tá Hoàng Đức Chinh, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP.HCM ghi nhận 802 vụ lừa đảo qua không gian mạng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Công an phường Diên Hồng cho biết, nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây lừa đảo ở nước ngoài, đặc biệt tại Campuchia, đã lợi dụng mạng xã hội để tuyển dụng người Việt sang nước ngoài, ép buộc tham gia vận hành hệ thống lừa đảo.

Công an TP.HCM đã phối hợp với các địa phương bạn triệt phá nhiều ổ nhóm và giải cứu hơn 30 công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép.

Công an phường Diên Hồng cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa sang Campuchia - Ảnh 2.

Ngày Pháp luật Việt Nam đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp người dân dễ tiếp cận, hưởng ứng

ẢNH: T.Đ

Ông cũng cảnh báo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an, viện kiểm sát, giáo viên... Nhóm lừa đảo này thường thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền để "giải quyết vụ việc". Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và nên báo ngay cho công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, chương trình còn trao giải hội thi trực tuyến "Lan tỏa tri thức pháp luật - Nâng tầm công dân số phường Diên Hồng", tặng thẻ bảo hiểm y tế, quà an sinh cho các hộ khó khăn và tổ chức gian hàng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Công an phường Diên Hồng cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa sang Campuchia - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng phát biểu trong chương trình

ẢNH: T.Đ

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết phường đã tổ chức nhiều hình thức truyền thông pháp luật sáng tạo như phiên tòa giả định, sân khấu hóa tiểu phẩm, đố vui pháp luật, hội thi trực tuyến nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ nhớ.

Nhờ sự đổi mới trong phương thức tuyên truyền, Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành ngày hội pháp lý của toàn dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, an toàn và nghĩa tình trên địa bàn phường Diên Hồng.

Tin liên quan

TP.HCM: Phường Bình Quới sẽ hỗ trợ người dân bị ngập nước do triều cường

TP.HCM: Phường Bình Quới sẽ hỗ trợ người dân bị ngập nước do triều cường

Phường Bình Quới (TP.HCM) đang cử các đoàn thể ghi nhận ảnh hưởng để hỗ trợ người dân bị ngập nước do triều cường, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt.

Khám phá thêm chủ đề

phường diên hồng lừa đảo việc nhẹ lương cao lừa đảo việc nhẹ lương cao lừa sang Campuchia TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận