Công an phường Diên Hồng cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa sang Campuchia

Ngày 8.11, UBND phường Diên Hồng phối hợp Hội Luật gia TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11).

Trong chương trình, trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng, đã chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng.

Trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn ẢNH: T.Đ

Theo trung tá Hoàng Đức Chinh, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP.HCM ghi nhận 802 vụ lừa đảo qua không gian mạng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Công an phường Diên Hồng cho biết, nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây lừa đảo ở nước ngoài, đặc biệt tại Campuchia, đã lợi dụng mạng xã hội để tuyển dụng người Việt sang nước ngoài, ép buộc tham gia vận hành hệ thống lừa đảo.

Công an TP.HCM đã phối hợp với các địa phương bạn triệt phá nhiều ổ nhóm và giải cứu hơn 30 công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép.

Ngày Pháp luật Việt Nam đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp người dân dễ tiếp cận, hưởng ứng ẢNH: T.Đ

Ông cũng cảnh báo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an, viện kiểm sát, giáo viên... Nhóm lừa đảo này thường thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền để "giải quyết vụ việc". Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và nên báo ngay cho công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, chương trình còn trao giải hội thi trực tuyến "Lan tỏa tri thức pháp luật - Nâng tầm công dân số phường Diên Hồng", tặng thẻ bảo hiểm y tế, quà an sinh cho các hộ khó khăn và tổ chức gian hàng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng phát biểu trong chương trình ẢNH: T.Đ

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết phường đã tổ chức nhiều hình thức truyền thông pháp luật sáng tạo như phiên tòa giả định, sân khấu hóa tiểu phẩm, đố vui pháp luật, hội thi trực tuyến nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ nhớ.

Nhờ sự đổi mới trong phương thức tuyên truyền, Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành ngày hội pháp lý của toàn dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, an toàn và nghĩa tình trên địa bàn phường Diên Hồng.