Bắt nhóm lừa đảo từ Campuchia về Việt Nam đón tết: Thủ đoạn 'rửa tiền' ra sao?

Ngày 23.2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa thông tin thêm về chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, số tiền ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin nhóm lừa đảo này bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán 2026.

Giả mạo ngân hàng, lập tổng đài ảo lừa mở thẻ tín dụng

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 9.2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều fanpage Facebook mang tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương” có dấu hiệu giả mạo Vietcombank để lừa đảo.

Nhóm lừa đảo đã sử dụng số điện thoại 02899981545 làm tổng đài ảo, gọi điện cho người dân, tự xưng nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng hạn mức cao, thủ tục đơn giản. Tiếp đó, nhóm này yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV… rồi hướng dẫn thực hiện các thao tác “chứng minh năng lực tài chính”.

Điển hình, ngày 9.9.2025, anh Đ.V.T (28 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt 14.876.200 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền.

13 bị can trong đường dây lừa đảo 100 tỉ đồng bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: Đ.X

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nhóm lừa đảo dùng để mua voucher trên nền tảng Got It, thanh toán mua điện thoại, thẻ game và nhiều sản phẩm giá trị cao trên các sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng điện máy.

Hàng hóa tiếp tục được bán lại để thu tiền mặt, hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.

Đáng chú ý, nhóm lừa đảo thuê tổng đài ảo từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, kết hợp phần mềm gọi điện VOIP để giả danh đầu số 024, 028… khiến nạn nhân khó phân biệt thật - giả.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới với sự câu kết giữa các đối tượng tại Campuchia và Việt Nam.

Cầm đầu nhóm tại Campuchia là Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh). Hùng thuê nhiều phòng tại tòa X3, khu New World (thành phố BaVet, tỉnh Svayrieng, Campuchia) làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.

Tại đây, nhóm lừa đảo được Hùng chia thành 2 bộ phận: bộ phận “sale” sẽ quản lý fanpage giả mạo ngân hàng, nhắn tin, tư vấn, hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng và thu thập thông tin cá nhân. Sau đó, bộ phận “thẩm định” sẽ sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân nộp 30% hạn mức thẻ mong muốn để “chứng minh tài chính”. Sau khi nạn nhân chuyển tiền và gửi hình ảnh số dư, thông tin được chuyển cho nhóm trong nước để thực hiện chiếm đoạt.

Tại Việt Nam, nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy (33 tuổi) và em trai là Đào Văn Hai (29 tuổi) cầm đầu, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội.

Do tiền nằm trong tài khoản cần mã xác thực OTP để giao dịch, Huy lôi kéo thêm 3 phụ nữ có kinh nghiệm tư vấn gọi điện yêu cầu nạn nhân đọc mã 6 số với lý do “xác minh chủ thẻ”.

Thực chất, đây là mã OTP ngân hàng gửi để xác nhận thanh toán. Khi có OTP, nhóm lừa đảo lập tức mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… rồi bán lại cho các cửa hàng điện thoại, đại lý thu mua trên toàn quốc.

Tiền thu được chia theo tỷ lệ: nhóm của Nguyễn Văn Hùng hưởng 66%, nhóm trong nước hưởng 34%. Đào Văn Hai có nhiệm vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho Hùng thông qua tiền điện tử USDT nhằm tránh bị truy vết.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1.2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng.

Bắt giữ 13 bị can khi vừa nhập cảnh về Việt Nam ăn tết

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 14.1.2026, Phòng CSHS đề xuất xác lập chuyên án trinh sát số 126L và được lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Đến đầu tháng 2.2026, ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án. Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức đón lõng, bắt giữ 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón tết.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ vai trò từng người trong tổ chức.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các nghi phạm trong đường dây giả mạo ngân hàng lừa đảo xuyên quốc gia ẢNH: Đ.X

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 13 bị can để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các bị can liên quan ở nước ngoài.

