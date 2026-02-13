Triệt phá đường dây xuyên quốc gia lừa đảo 2.500 tỉ đồng của người Việt

Chiều 13.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây lừa đảo cực lớn, hoạt động ở Campuchia.

Một số nghi can bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Bước đầu, lực lượng công an xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam là hơn 2.500 tỉ đồng, với hàng ngàn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2025, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một đường dây nghi lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn "làm nhiệm vụ" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo.

Sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16.12.2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ban chuyên án đang họp bàn ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ ngày 18.12 đến 23.12.2025, lực lượng của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, gồm: Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây); Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành); Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo).

Tiếp đó, từ ngày 23.12.2025 đến 23.1.2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Gồm: Phan Thanh Nhi (30 tuổi, ở Tây Ninh); Phạm Thị Thanh Trúc (24 tuổi, ở Đắk Lắk); Nguyễn Văn Quốc (38 tuổi, ở Cà Mau); Lương Thị Pằng (25 tuổi, ở Lào Cai); Huỳnh Hồng Châu (32 tuổi, ở Tây Ninh); Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ở Ninh Bình); Dương Văn Hiền (26 tuổi, ở Nghệ An); Lê Thị Bảo Thu (25 tuổi, ở Tây Ninh); Lê Thanh Vương (31 tuổi, ở Quảng Ngãi); Đặng Mỹ Tâm (24 tuổi, ở Tây Ninh) và Đào Ngọc Tiến (22 tuổi, ở TP.HCM).

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật như máy chủ chứa dữ liệu, máy vi tính, iPad, điện thoại di động cùng nhiều tài sản ước tính trên 50 tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch.

Nạn nhân bị lừa "làm nhiệm vụ kiếm tiền online"

Theo điều tra ban đầu, các nghi can sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Tang vật thu giữ trong chuyên án ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Nhiệm vụ ở đây là mở tài khoản, nạp tiền, sau đó thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn.

Khi nạn nhân đã tin tưởng và nộp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh"… Khi không thể tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Số tiền chiếm đoạt được, các nghi can "rửa" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.