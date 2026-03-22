Thời sự

Bắt khẩn cấp nhóm người cầm hung khí đuổi chém nhau tại bãi đá ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
22/03/2026 16:58 GMT+7

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 người trong vụ hỗn chiến dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại bãi đá Miền Đông (TP.HCM).

Ngày 22.3, thông tin từ Công an xã Thường Tân, đơn vị này vừa thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 người gồm: Lê Hiền (28 tuổi, ở TP.HCM), Đặng Văn Nam (35 tuổi, quê Đồng Nai), Điệp Văn Khánh (42 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Hoàng Sang (26 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm 4 người trong vụ hỗn chiến

ẢNH: CACC

Theo điều tra, vụ hỗn chiến xảy ra vào tối 19.3 tại khu vực bãi đá thuộc Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông (xã Thường Tân, TP.HCM).

Thời điểm này, Công an xã Thường Tân nhận tin báo về việc một nhóm người phát sinh mâu thuẫn, sau đó sử dụng hung khí rượt đuổi, tấn công nhau, gây náo loạn khu vực.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, các bên ban đầu cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Nhiều người đàn ông cầm hung khí, nghi là dao hoặc vật sắc nhọn, lao vào rượt đuổi, chém nhau ở cự ly gần.

Hung khí trong vụ hỗn chiến

ẢNH: CACC

Trong lúc bị truy đuổi, một người bỏ chạy nhưng sau đó nhặt được hung khí và quay lại chống trả. Hai bên liên tục giằng co, tấn công qua lại khiến ít nhất 2 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Thường Tân tổ chức truy xét các đối tượng liên quan gồm: Lê Hiền, Đặng Văn Nam, Điệp Văn Khánh, Nguyễn Hoàng Sang và Trần Văn Chung (32 tuổi). Riêng Khánh sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú khi được vận động. Kết quả kiểm tra cho thấy các đối tượng đều âm tính với ma túy.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Hiền, Chung và Nam đã rượt đuổi, tấn công Khánh. Trong quá trình chống trả, Khánh gây thương tích cho Chung và Nam ở vùng đầu và lưng.

Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND khu vực 17 TP.HCM thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định. Hiện cơ quan công an tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.


Công an TP.HCM truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém nhau tại bãi đá

Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ nhóm người dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại khu vực bãi đá khiến một số người bị thương, gây mất an ninh trật tự.

