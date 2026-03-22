Xác minh clip 2 tài xế xô xát chảy máu đầu ở TP.HCM

Ngày 22.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu.

Tài xế xe van bị đánh chảy máu đầu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa 21.3. Thời điểm này, tài xế xe van chở hàng và tài xế xe tải lưu thông trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ khu vực chợ Kim Biên về cầu Chà Và thì xảy ra tranh cãi.

Sau khi dừng xe giữa đường, 2 tài xế bước xuống, lời qua tiếng lại rồi nhanh chóng lao vào xô xát. Trong lúc ẩu đả, tài xế xe van bị đánh, chảy máu vùng đầu.

Hai tài xế xô xát trên đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tài xế xe tải sau đó rời khỏi hiện trường. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát giao thông Chợ Lớn có mặt, đưa tài xế xe van về trụ sở để làm việc.

Toàn bộ diễn biến được người đi đường ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phường Chợ Lớn xác minh, làm rõ.