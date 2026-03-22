Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh clip 2 tài xế xô xát chảy máu đầu ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
22/03/2026 11:18 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xô xát sau mâu thuẫn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu.

Ngày 22.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu.

Xác minh clip hai tài xế xô xát, một người chảy máu đầu ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tài xế xe van bị đánh chảy máu đầu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa 21.3. Thời điểm này, tài xế xe van chở hàng và tài xế xe tải lưu thông trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ khu vực chợ Kim Biên về cầu Chà Và thì xảy ra tranh cãi.

Sau khi dừng xe giữa đường, 2 tài xế bước xuống, lời qua tiếng lại rồi nhanh chóng lao vào xô xát. Trong lúc ẩu đả, tài xế xe van bị đánh, chảy máu vùng đầu.

Xác minh clip hai tài xế xô xát, một người chảy máu đầu ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hai tài xế xô xát trên đường Hải Thượng Lãn Ông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tài xế xe tải sau đó rời khỏi hiện trường. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát giao thông Chợ Lớn có mặt, đưa tài xế xe van về trụ sở để làm việc.

Toàn bộ diễn biến được người đi đường ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phường Chợ Lớn xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP.HCM khởi tố nhóm trộm chó, mèo quy mô lớn

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, khởi tố 5 bị can, giải cứu hàng chục thú cưng.

Khám phá thêm chủ đề

Xô xát tài xế Chợ Lớn TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận