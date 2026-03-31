Theo báo New Straits Times của Malaysia, trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của chiến lược gia người Úc, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi không thắng của Malaysia trên sân Việt Nam kể từ năm 2014.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 18 điểm sau 6 trận, đứng đầu bảng F và sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau trận đấu, truyền thông Malaysia đã có nhiều phân tích sâu về thất bại của đội nhà. Tờ Harian Metro cho rằng nguyên nhân lớn nhất đến từ sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở khu vực trung tuyến và hành lang phải. Theo tờ báo này, các cầu thủ Malaysia nhiều thời điểm thiếu sự tập trung, phản ứng chậm trong các tình huống bóng bổng, dẫn đến việc để Đỗ Duy Mạnh dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Những sai lầm tương tự tiếp tục lặp lại trong hiệp 2 khi Xuân Son liên tiếp lập công từ các pha không chiến.

Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski

Trong khi đó, Berita Harian nhận định thất bại này mang tính bước ngoặt khi đây là lần đầu tiên HLV Cklamovski để thua kể từ khi nắm quyền. Tờ báo nhấn mạnh rằng dù Malaysia từng duy trì chuỗi trận ổn định, nhưng trước một đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao, họ đã không thể giữ được sự tổ chức cần thiết và nhanh chóng đánh mất thế trận ở những thời điểm quan trọng. Theo đánh giá, đội tuyển Việt Nam thi đấu “lạnh lùng và hiệu quả”, không cần quá nhiều cơ hội nhưng vẫn biết cách chuyển hóa thành bàn thắng.