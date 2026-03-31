Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski
Video Thể thao

Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski

Quỳnh Phương
31/03/2026 23:16 GMT+7

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia tối 31.3 trên sân Thiên Trường không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích hoàn hảo, mà còn đánh dấu thất bại đầu tiên của HLV Peter Cklamovski kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Theo báo New Straits Times của Malaysia, trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của chiến lược gia người Úc, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi không thắng của Malaysia trên sân Việt Nam kể từ năm 2014.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 18 điểm sau 6 trận, đứng đầu bảng F và sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau trận đấu, truyền thông Malaysia đã có nhiều phân tích sâu về thất bại của đội nhà. Tờ Harian Metro cho rằng nguyên nhân lớn nhất đến từ sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở khu vực trung tuyến và hành lang phải. Theo tờ báo này, các cầu thủ Malaysia nhiều thời điểm thiếu sự tập trung, phản ứng chậm trong các tình huống bóng bổng, dẫn đến việc để Đỗ Duy Mạnh dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Những sai lầm tương tự tiếp tục lặp lại trong hiệp 2 khi Xuân Son liên tiếp lập công từ các pha không chiến.

Trong khi đó, Berita Harian nhận định thất bại này mang tính bước ngoặt khi đây là lần đầu tiên HLV Cklamovski để thua kể từ khi nắm quyền. Tờ báo nhấn mạnh rằng dù Malaysia từng duy trì chuỗi trận ổn định, nhưng trước một đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao, họ đã không thể giữ được sự tổ chức cần thiết và nhanh chóng đánh mất thế trận ở những thời điểm quan trọng. Theo đánh giá, đội tuyển Việt Nam thi đấu “lạnh lùng và hiệu quả”, không cần quá nhiều cơ hội nhưng vẫn biết cách chuyển hóa thành bàn thắng.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Báo chí Malaysia Đội tuyển Malaysia đội tuyển Việt Nam HLV Cklamovski Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận