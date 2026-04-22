AFC làm rõ thông tin phân bổ suất dự các cúp châu Á có CLB Việt Nam

AFC chỉ mới đề xuất tăng 24 lên 32 đội dự AFC Champions League Elite

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John ngày 22.4 cho biết, ông đã đọc các bài đăng trên mạng xã hội về việc cơ quan bóng đá châu Á đã phân bổ suất dự các cúp châu Á mùa 2026 - 2027. Theo ông, đây là thông tin không chính xác, AFC chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phân bổ các suất mở rộng.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John Ảnh: AFP

"Tôi đã thấy các bài đăng trên mạng xã hội. Đó chỉ là một trong những đề xuất về việc mở rộng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), và còn có những đề xuất khác nữa", ông Windsor Paul John chia sẻ với New Straits Times.

"Đề xuất tăng số suất là để cải thiện AFC Champions League Elite, vì các CLB trong khu vực (Đông Nam Á) đã cho thấy sự phát triển tại giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Nhiều CLB đang đầu tư mạnh để cạnh tranh. Tuy nhiên, đề xuất này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Bóng đá Chuyên nghiệp vào ngày 24.4 tới đây, trước khi được chuyển đến Ủy ban Điều hành AFC để hoàn thiện. Chưa có gì được quyết định cuối cùng", ông Windsor Paul John khẳng định.

Theo phát biểu của Tổng thư ký AFC, cũng cho thấy cơ quan bóng đá châu Á đã ghi nhận sự nỗ lực của các CLB ở khu vực Đông Nam Á tại giải AFC Champions League Two các mùa vừa qua, như các CLB của giải V-League (Việt Nam) bao gồm CLB CAHN, Nam Định, hay Thể Công Viettel, Ninh Bình, CLB Hà Nội. Tương tự là các CLB mạnh của Thái Lan, Malaysia đều đang đầu tư lớn để chinh phục các cúp châu Á. Bên cạnh đó là giải ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á).

Qua đó, việc AFC mở rộng giải AFC Champions League Elite từ 24 đội lên 32 đội ở mùa giải 2026 - 2027, cũng là để tạo điều kiện cho các CLB ở khu vực Đông Nam Á có suất dự giải đấu hàng đầu châu Á để cạnh tranh. Tuy nhiên, việc chính thức phân bổ suất dự vẫn còn chờ các cơ quan chuyên môn của AFC đề xuất và thông qua.

CLB CAHN (phải) sẽ được dự AFC Champions League Elite nếu vô địch V-League mùa 2025 - 2026 Ảnh: Minh Tú

Việt Nam vẫn phải chờ

Tin đồn gần đây xuất phát từ trang The Asian Game trên mạng xã hội X, cho rằng ở mùa giải tới, nhà vô địch V-League của Việt Nam sẽ có 1 suất đấu play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite. Và thêm 1 suất cho đội á quân vào thẳng vòng bảng giải AFC Champions League Two. Nếu đội tranh play-off thất bại, sẽ xuống đấu giải hạng 2 châu Á. Coi như Việt Nam sẽ có 2 suất.

Trong khi đó, các suất còn lại tại AFC Champions League Elite được phân bổ phần lớn cho các CLB ở Ả Rập Xê Út và Nhật Bản (mỗi nước đến 6 suất cho hai giải đấu cúp hàng đầu châu Á). Kế đến là UAE, Hàn Quốc (5 suất mỗi nước). Qatar và Thái Lan sẽ được phân bổ mỗi nước 4 suất cũng cho hai giải trên. Trong khi các CLB ở Iran và Trung Quốc, mỗi nước chỉ có 3 suất. Tương tự là Úc và Uzbekistan.

Với bóng đá Malaysia sẽ có 1 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Elite, chắc chắn thuộc về CLB Johor Darul Ta'zim, và 1 suất ở giải hạng 2 châu Á. Ở các đội khu vực Đông Nam Á, chỉ có đại diện của Việt Nam phải đấu play-off, không vào thẳng vòng bảng.

Mặc dù vậy, việc Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phân bổ các suất mở rộng như trên, cũng sẽ mở ra cơ hội cho CLB Việt Nam có thể vào thẳng vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Elite. Và cũng sẽ có từ 1 đến 2 suất dự giải hạng 2 (AFC Champions League Two), dựa trên yếu tố AFC đã ghi nhận "sự đầu tư mạnh để cạnh tranh" của các đội trong khu vực, trong đó có bóng đá Việt Nam.