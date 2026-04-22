Bất ngờ trận khai mạc World Cup của đội tuyển Mỹ bán được ít vé hơn trận Iran

FIFA vẫn chưa bán hết vé World Cup

Ngày 22.4, FIFA thông báo đã tiếp tục mở bán vé thông qua nền tảng của họ cho toàn bộ 104 trận ở World Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, cơ quan bóng đá thế giới hiện đã bán được "khoảng 5 triệu" trong số 6,7 triệu vé ước tính có sẵn. Ông Infantino cho rằng, điều này là có chủ ý, tiết lộ rằng tổ chức muốn giữ lại "một số vé để tiếp tục bán cho đến khi giải đấu bắt đầu nhằm tạo cơ hội cho những người đến sau".

Chủ tịch FIFA, Infantino tuyên bố vé 104 trận đấu ở World Cup 2026 đã bán hết, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vé chưa bán cho đến nay Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trên nền tảng bán lại vé của FIFA, những người mua trước đó đang rao bán vé trận khai mạc (của đội tuyển Mỹ) với giá thấp hơn giá gốc, theo Daily Mail Sport.

Một báo cáo của The Athletic dựa trên tài liệu thu được vào ngày 10.4 được phân phát cho các nhà tổ chức địa phương, cũng cho thấy trận khai mạc World Cup của đội đồng chủ nhà Mỹ gặp Paraguay trên sân SoFi hiện chỉ bán được 40.934 vé.

Sân SoFi có sức chứa 69.650 người, theo ghi nhận của FIFA. Tuy nhiên, cho đến nay sân đấu này vẫn chưa bán hết vé trận nào, bao gồm cả các trận có đội tuyển Mỹ.

Trong khi các trận còn lại ở vòng bảng cũng trên sân này như trận Iran gặp New Zealand; Iran gặp Bỉ; và Bosnia & Herzegovina gặp Thụy Sĩ đã bán được từ 47.000 vé đến hơn 50.000 vé, đều cao hơn trận đội Mỹ gặp Paraguay.

Trận cuối vòng bảng của đội tuyển Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ (lúc 9 giờ ngày 26.6) cũng ở sân SoFi, đến nay còn chưa bán được đến 40.000 vé, The Athletic nhấn mạnh.

Một trong những nguyên nhân chính khiến các trận có đội tuyển Mỹ đến nay vẫn bán ít vé và chưa thể kín sân SoFi là vì giá vé quá cao.

World Cup 2026 chỉ còn gần hai tháng nữa là khai mạc Ảnh: Reuters

Theo đó, giá chính thức do FIFA mở bán, với vé hạng 1 đang được bán với giá 2.730 USD (khoảng 71,8 triệu đồng), vé hạng 2 có giá 1.940 USD (khoảng 51 triệu đồng) mỗi vé, và phần lớn vé hạng 3 ở khu vực khán đài trên cao có giá rất khó hiểu là 1.120 USD (khoảng 29,4 triệu đồng), theo The Athletic.

"Bất kể giá vé World Cup cực kỳ cao và đắt đỏ, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy FIFA sẽ giảm giá vé trong thời gian tới", The Athletic cho biết thêm.

Trong khi đó, thêm phong độ của đội tuyển Mỹ gần đây tiếp tục sa sút và chưa cho thấy triển vọng sẽ tiến bao xa ở World Cup, cũng khiến người hâm mộ đắn đo chi ra số tiền lớn để mua vé vào xem thầy trò HLV Pochettino trổ tài.

Đội tuyển Mỹ trong năm 2026 khi chạy đà cho World Cup đã thua 2 trận liên tiếp trước đội Bỉ tỷ số 2-5 và Bồ Đào Nha tỷ số 0-2 ở Atlanta trong FIFA Days tháng 3 vừa qua.

Tại World Cup, sân SoFi ở Los Angeles, là 1 trong những sân đấu quan trọng nhất. Sân đấu này tổ chức tổng cộng 8 trận đấu, bao gồm 5 trận đấu vòng bảng, 2 trận đấu ở vòng 32 đội và 1 trận tứ kết.