Thái Lan giấu kín đội U.17 ‘hàng xịn’, không muốn thua Việt Nam suất dự World Cup

Đóng cửa tập luyện, hay tung đội hình mạnh dự U.17 Đông Nam Á như Việt Nam tốt hơn?

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã có quyết định hiện gây tranh cãi, đó là cử đội U.17 được xem là dự bị tham dự giải U.17 Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia và sớm bị loại ngay vòng bảng với cú sốc thua đội U.17 Lào tỷ số 2-3. Cú sốc này khiến HLV kỳ cựu ông Sirisak Yodyardthai, người từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2019, phải từ chức.

Báo chí Thái Lan vừa hé lộ hình ảnh đội U.17 Thái Lan 'hàng xịn' tập luyện chuẩn bị cho giải châu Á, tránh bị dư luận chỉ trích vì đội dự bị thi đấu giải Đông Nam Á thua xa đội U.17 Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Dư luận ở Thái Lan đã chỉ trích dữ dội màn trình diễn của đội U.17 tại giải Đông Nam Á, một số người sớm đánh giá đội nhà sẽ chẳng tạo nên hy vọng gì tại giải U.17 châu Á sắp diễn ra ở Ả Rập Xê Út vào tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan cũng nhanh chóng chỉ ra, đây chỉ là đội U.17 Thái Lan dự bị, gồm hầu hết các cầu thủ thuộc lứa U.16, có nghĩa là đa số cầu thủ chỉ khoảng 15 tuổi và đang trong quá trình đào tạo để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Đội U.17 thực sự của Thái Lan đang do HLV Marco Gockel dẫn dắt và triệu tập 28 cầu thủ từ nhiều CLB hàng đầu ở Thai League 1 (giải VĐQG Thái Lan) như Buriram United, BG Pathum United… tập trung chuẩn bị song song với đội U.17 dự bị thi đấu tại giải Đông Nam Á.

Đội tuyển này tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Dynamic ở tỉnh Samut Prakan, đến nay đã có 3 trận giao hữu gồm hòa tỷ số 2-2 với đội U.17 Ấn Độ, thua 0-2 trước U.17 Hàn Quốc và thắng 3-2 trước U.17 Indonesia, theo Siamsport. Dự kiến, đội sẽ còn đấu 2 trận tập huấn nữa, trước khi gút danh sách 23 cầu thủ để đến Ả Rập Xê Út thi đấu giải U.17 châu Á.

Mặc dù vậy, sự ảnh hưởng tâm lý cũng đã xảy ra, sau khi đội U.17 Thái Lan dự giải Đông Nam Á sớm bị loại ngay vòng bảng và gây không ít sự hoang mang đến thầy trò HLV Marco Gockel, vì sự chỉ trích của dư luận cũng như sự so sánh với các đội khu vực như U.17 Việt Nam tập trung đội hình chính thi đấu để rèn luyện một cách thực chiến hơn ngay trước thềm giải châu Á, Siamsport cho biết thêm.

U.17 Việt Nam thi đấu dày đặc, chạy đà cho mục tiêu World Cup

"Các ngày qua, HLV Marco Gockel đã rèn các cầu thủ của mình khắc phục nhiều sai sót mắc phải trong các trận giao hữu và hoàn thiện chiến thuật, bên cạnh đó là củng cố tâm lý cho các cầu thủ tách biệt với những gì đội U.17 Thái Lan trải qua ở giải Đông Nam Á mới đây", theo Siamsport.

U.17 Việt Nam (áo trắng) thi đấu tại giải Đông Nam Á nhằm có sự chuẩn bị thực chiến hơn, thay vì đấu giao hữu trước giải U.17 châu Á Ảnh: VFF

Các đội U.17 Đông Nam Á chạy đua tranh suất dự World Cup

Trong khi đó, tại giải U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam sử dụng đội hình gần như là tốt nhất của mình thi đấu để chuẩn bị cho giải châu Á. Đội quân của HLV Cristiano Roland dễ dàng vào bán kết, sau khi loại đội chủ nhà U.17 Indonesia.

Tại bán kết, U.17 Việt Nam gặp U.17 Úc lúc 19 giờ 30 ngày 22.4. U.17 Úc cũng là đội góp mặt ở giải U.17 châu Á, và cũng sử dụng đội hình tốt nhất thi đấu. Trận bán kết còn lại là giữa U.17 Malaysia gặp U.17 Lào lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Malaysia và Lào đều không góp mặt ở giải U.17 châu Á.

Do đó, với U.17 Việt Nam và Úc, cuộc đấu sắp tới được xem là sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới giải U.17 châu Á tranh suất dự World Cup U.17 tại Qatar (diễn ra vào tháng 11). Tại giải U.17 châu Á, có tổng cộng 5 đội thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tham dự là Việt Nam, Indonesia, Úc, Thái Lan và Myanmar.

Trong đó, U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Yemen và UAE. Thái Lan ở bảng A khá nặng ký với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Myanmar. Indonesia ở bảng B với Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Còn Úc ở bảng D cùng Uzbekistan, Ấn Độ và CHDCND Triều Tiên.

Tại World Cup U.17, khu vực châu Á (AFC) có đến 8 đại diện góp mặt cùng với đội chủ nhà Qatar (tổng cộng 9 suất). Do đó, tại giải U.17 châu Á với 16 đội tham dự, chia 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết, cũng sẽ giành vé dự World Cup U.17.