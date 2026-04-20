HLV U.17 Việt Nam sốc vì đội Indonesia ‘dựng xe buýt’, tuyên bố bất ngờ về bán kết đấu Úc

Giang Lao
20/04/2026 09:35 GMT+7

Theo HLV Cristiano Roland của đội U.17 Việt Nam, ông rất bất ngờ trước lối chơi của đội chủ nhà U.17 Indonesia khi hầu như là 'dựng xe buýt' trong trận đấu họ buộc phải thắng, dẫn đến kết quả hòa 0-0 và bị loại ở giải Đông Nam Á.

U.17 Việt Nam thất vọng vì Indonesia không chịu... tấn công

HLV Cristiano Roland của đội U.17 Việt Nam đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình sau trận hòa đội U.17 Indonesia, chủ nhà giải U.17 Đông Nam Á, với tỷ số 0-0 tối 19.4, rằng ông rất thất vọng khi đối thủ lại chọn lối chơi phòng ngự, trong khi bắt buộc phải có chiến thắng mới hy vọng đi tiếp.

"Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị để đối mặt với áp lực từ Indonesia. Chúng tôi đã thảo luận về tình huống này với các cầu thủ U.17 Việt Nam trước trận đấu. Chúng tôi hy vọng một trận đấu sòng phẳng và hấp dẫn", HLV Cristiano Roland bày tỏ trong cuộc họp báo sau trận đấu tại sân Gelora Delta ở Sidoarjo.

"Trên thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị cho các cầu thủ Việt Nam tinh thần để đối phó với sức ép lớn và đội bạn sẽ chơi tấn công. Ở các giải trẻ như thế này, việc thi đấu bằng mọi nỗ lực và tâm lý thoải mái, luôn giúp ích cho sự phát triển của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội Indonesia chỉ chơi phòng ngự số đông. Qua đó, hoàn toàn khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn để tạo cơ hội ghi bàn, vì họ luôn tập trung số đông cầu thủ trên phần sân nhà", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Theo CNN Indonesia, điều này phản ánh đúng thực tế trên sân, CĐV Indonesia cũng rất thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, khi các cầu thủ của HLV Kurniawan Dwi Yulianto, một cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá xứ vạn đảo, chơi rất thụ động và hầu như chỉ lo không bị thủng lưới.

"Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy đội Indonesia chỉ chờ đợi chúng tôi, chỉ chờ đợi. Trong hiệp 2, tôi nghĩ họ sẽ thay đổi lối chơi và tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng rốt cuộc họ vẫn tiếp tục làm như vậy, phòng ngự và phòng ngự. Tất nhiên, họ cũng đã cố gắng tạo ra một vài cơ hội, nhưng tôi hơi ngạc nhiên, vì đó chỉ là các cơ hội phản công và rất ít ỏi", HLV Cristiano Roland bày tỏ thêm.

Việc thi đấu thụ động là chỉ lo phòng ngự, khiến U.17 Indonesia không thể tạo bất ngờ nào trước U.17 Việt Nam với trận hòa 0-0 và sớm bị loại ngay vòng bảng trên sân nhà. Đội U.17 Việt Nam dễ dàng đi tiếp với ngôi nhất bảng A với 7 điểm và sẽ gặp đội U.17 Úc ở trận bán kết diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22.4 trên sân Gelora Delta ở Sidoarjo.

Lịch thi đấu các trận bán kết U.17 Đông Nam Á, với U.17 Việt Nam gặp đội U.17 Úc

Trận bán kết đấu U.17 Úc là trận rất quan trọng

Cũng theo HLV Cristiano Roland, đội U.17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết trước đội U.17 Úc. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng, ông rất cần những trận đấu quan trọng và trước các đối thủ mạnh như đội U.17 Úc để tranh tài, vì đây là một phần trong quá trình chuẩn bị của U.17 Việt Nam để hướng đến giải U.17 châu Á diễn ra vào tháng 5 tới đây (từ ngày 5 đến 22.5 ở Ả Rập Xê Út), để tranh vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup U.17 tại Qatar (diễn ra vào tháng 11).

Tại VCK World Cup U.17, khu vực châu Á (AFC) có đến 8 đại diện góp mặt cùng với đội chủ nhà Qatar (tổng cộng 9 suất). Do đó, tại VCK U.17 châu Á (16 đội tham dự, chia 4 bảng, mỗi bảng 4 đội). Trong đó, đội U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Yemen và UAE, nếu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để đi tiếp vào tứ kết, họ cũng sẽ giành vé vào VCK World Cup U.17.

Chính vì vậy, HLV Cristiano Roland đang mong muốn các cầu thủ U.17 Việt Nam thi đấu tại giải U.17 Đông Nam Á, bên cạnh việc hướng đến thành tích cao, thì mục tiêu quan trọng nhất là cần tranh tài ở các trận đấu có tính cạnh tranh cao nhằm tăng khả năng và cải thiện lối chơi, để hướng đến mục tiêu xa hơn ở giải châu Á và suất dự World Cup U.17.

AFC bất ngờ tạo ưu ái đặc biệt, Ronaldo tràn trề cơ hội lập cú đúp vô địch cùng Al Nassr

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa thông báo, nếu Ronaldo và Al Nassr vào chung kết giải AFC Champions League Two, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Al Awwal Park, tạo cơ hội cho danh thủ Bồ Đào Nha có lập cú đúp vô địch.

