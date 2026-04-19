U.17 Việt Nam chính thức loại chủ nhà Indonesia, vào bán kết với ngôi nhất bảng: Đấu Úc ngày nào?

Tối 19.4, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Indonesia, ở trận thuộc lượt cuối bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Phía bên kia, đội bóng xứ sở vạn đảo, khi bắt buộc phải giành chiến thắng và đợi kết quả của trận còn lại.

U.17 Việt Nam vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng và số cơ hội

Chủ nhà U.17 Indonesia rơi vào thế không còn gì để mất, dù vậy vẫn không thể gây ra khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Roland đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước chủ nhà. Đội bóng xứ sở vạn đảo đã chọn lối chơi phòng ngự phản công trước sức ép của U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam hòa U.17 Indonesia, vào bán kết với ngôi nhất bảng

Tuy nhiên trong trận đấu này, các chân sút của U.17 Việt Nam tỏ ra khá vô duyên. Các học trò của ông Roland có không ít cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn chưa thể hiện sự chính xác tuyệt đối trong những cú dứt điểm cuối cùng.

U.17 Việt Nam (trái) bất bại, giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A ẢNH: VFF

Trong hiệp 1, nhiều cú sút từ phía U.17 Việt Nam, trong đó nổi bật là Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Minh Thủy đã suýt có bàn thắng. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn U.17 Indonesia đã cứu thua cho đội nhà.

Kịch bản trong hiệp 2 cũng không khác gì hiệp đấu đầu tiên. Bóng lăn trên phần sân của U.17 Indonesia trong phần lớn thời gian. Khung thành đội U.17 Indonesia luôn bị đặt trong tình trạng báo động với những tình huống sóng gió do U.17 Việt Nam tạo ra.

Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến với U.17 Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 0-0. Qua đó, đoàn quân của HLV Roland giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).

Highlight U.17 Indonesia 0-0 U.17 Việt Nam: Vào bán kết với ngôi nhất bảng

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.17 Malaysia đánh bại U.17 Timor Leste với tỷ số 2-0. U.17 Malaysia là đội vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Úc tại vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 22.4. U.17 Malaysia gặp U.17 Lào vào chiều 22.4.

