Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC bất ngờ tạo ưu ái đặc biệt, Ronaldo tràn trề cơ hội lập cú đúp vô địch cùng Al Nassr

Giang Lao
20/04/2026 08:16 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa thông báo, nếu Ronaldo và Al Nassr vào chung kết giải AFC Champions League Two, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Al Awwal Park, tạo cơ hội cho danh thủ Bồ Đào Nha có lập cú đúp vô địch.

Ronaldo sắp giải hạn danh hiệu vô địch

Ronaldo vừa có lần đầu tiên thi đấu tại giải đấu cúp hạng hai châu Á, AFC Champions League Two. Anh ghi bàn mở tỷ số và góp công lớn vào chiến thắng đậm của Al Nassr trước đối thủ Al Wasl của UAE với tỷ số 4-0. Qua đó, giành quyền vào bán kết gặp đối thủ Al Ahli của Qatar vào ngày 22.4 tới đây.

Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 31 bàn nữa mà thôi

Ảnh: Reuters

Với bàn thắng vừa ghi, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số 969 bàn, và chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 31 bàn nữa mà thôi. Trong khi Messi vừa nâng kỷ lục bàn thắng lên 905 bàn, và còn cách đến 95 bàn nữa mới hoàn thành kỷ lục 1.000 bàn thắng của mình.

Thống kê của Ronaldo, kể từ khi anh gia nhập Al Nassr ở tất cả các giải đấu, danh thủ này đã thi đấu 141 trận, ghi 125 bàn thắng và có 23 pha kiến tạo. Mặc dù vậy, những kỷ lục bàn thắng này không được đánh giá cao do Ronaldo chưa giúp Al Nassr giành được chức vô địch nào tính đến nay.

Nhưng cơn hạn này sắp được giải tỏa, khi Ronaldo và Al Nassr đang có mùa giải thăng hoa. Họ đang dẫn đầu tuyệt đối giải Saudi Pro League khi đang hơn kình địch Al Hilal đến 8 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận. Ronaldo và đồng đội chỉ cần giành thêm 4 trận thắng trong 5 vòng đấu còn lại là sớm lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, tại giải đấu cúp AFC Champions League Two, Ronaldo và Al Nassr vào bán kết, họ đang có ưu thế lớn khi sẽ đấu trận quan trọng này trên sân nhà gặp Al Ahli của Qatar. 

Nếu giành tiếp chiến thắng, họ cũng sẽ được đấu trận chung kết ngay trên sân nhà của mình và sẽ tiếp đối thủ từ Nhật Bản là Gamba Osaka hiện đã có mặt. Trường hợp đội bóng của Qatar chiến thắng, thì trận chung kết sẽ tổ chức trên sân của CLB Al Ahli ở Qatar.

Chắc chắn, Ronaldo và Al Nassr sẽ không bỏ lỡ cơ hội rất lớn mà Liên đoàn Bóng đá châu Á đã tạo điều kiện quá tốt cho họ, khi có thể lập cú đúp vô địch trong mùa giải 2025 - 2026. 

Trận chung kết AFC Champions League Two sẽ được tổ chức vào ngày 16.5 tới, ngay trước khi vòng đấu cuối của giải Saudi Pro League diễn ra.

