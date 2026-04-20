Haaland giúp Man City đánh bại Arsenal trận 'chung kết mùa', Liverpool giành 3 điểm phút 100

Màn đụng độ giữa Man City và Arsenal được xem là trận “chung kết mùa” của Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, Arsenal đang xếp đầu với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm. Dù vậy, Man City hoàn toàn có thể bắt kịp điểm số với Arsenal nếu có thể thắng trận đấu này và cả trận đấu bù. Khi đó, 2 đội sẽ bằng điểm và cuộc đua trong 5 vòng cuối sẽ được phân định bằng hiệu số.

Arsenal (áo đỏ) quyết tâm đánh bại Man City để tiến gần đến chức vô địch ẢNH: REUTERS

Man City thắng trận đầy bản lĩnh

Với tính chất quan trọng của màn so tài này, Man City và Arsenal đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể của mình. Đồng thời, hai đội cũng đẩy cao đội hình, chơi đôi công khiến nhịp độ hiệp 1 trận đấu luôn ở mức rất cao. Sau 45 phút, Man City cùng Arsenal cũng tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, hòa nhau 1-1.

Với lợi thế sân nhà, Man City là đội chơi nhỉnh hơn, kiểm soát bóng đến 63%. Các học trò của HLV Pep Guardiola cũng vượt trội ở số cơ hội ăn bàn khi có đến 10 cú sút trong 45 phút đầu tiên. Phút 16, Rayan Cherki thực hiện pha đi bóng đẳng cấp, vượt qua 3 cầu thủ Arsenal rồi dứt điểm chéo góc, giúp Man City mở tỷ số.

Tuy nhiên, Arsenal chứng minh không ngẫu nhiên mà họ có thể xếp đầu bảng Ngoại hạng Anh. Ngay sau khi bị thủng lưới, “Pháo thủ” đẩy cao đội hình, pressing khiến Man City gặp nhiều khó khăn để triển khai bóng. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Kai Havertz áp sát khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Man City ghi bàn nhưng Arsenal cũng ngay lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa ẢNH: REUTERS

Hiệp 2 vẫn là màn đôi công hấp dẫn giữa Man City và Arsenal. Dù có phần lép với so với Man City ở số lần dứt điểm nhưng các cầu thủ Arsenal rất biết chắt chiu cơ hội. Đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với thầy trò HLV Mikel Arteta khi 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt của họ ở các phút 61 và 73 bóng đều tìm đến cột dọc.

Ở chiều ngược lại, Rayan Cherki, Jérémy Doku hay Nico O'Reilly mang đến những pha xử lý đầy kỹ thuật, giúp hai hành lang cánh Man City tỏ ra rất nguy hiểm mỗi đợt lên bóng. Phút 65, Nico O'Reilly căng ngang chính xác để Haaland dứt điểm, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Man City. Trong pha bóng này, Haaland cũng cho thấy đẳng cấp khi di chuyển thông minh, vượt qua sự truy cản quyết liệt của Gabriel Magalhaes. Đồng thời, đây cũng là pha làm bàn cuối cùng của trận đấu, giúp Man City giành trọn 3 điểm.

Haaland giúp Man City có 3 điểm quan trọng ẢNH: REUTERS

Thắng trận đấu quan trọng này, Man City khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 trở nên hấp dẫn. Nửa xanh thành Manchester hiện có 67 điểm, xếp thứ 2 và chỉ kém Arsenal có 3 điểm. Quan trọng hơn, Man City vẫn còn thi đấu ít hơn Arsenal 1 trận.

Liverpool, Aston Villa ngày càng gần vé dự Champions League

Trên sân Hill Dickinson, Liverpool đánh bại Everton 2-1 ở trận derby vùng Merseyside. Mohamed Salah là cầu thủ mở tỷ số cho Liverpool ở trận này với pha làm bàn đẹp mắt ở phút 29. Dù vậy, sang hiệp 2, Liverpool gặp rất nhiều khó khăn, mất đi thủ thành Giorgi Mamardashvili và bị Everton gỡ hòa 1-1 ở phút 54. Beto là cầu thủ mang về niềm vui cho đội chủ nhà bằng tình huống đệm bóng cận thành. Phải rất vất vả, phút 90+10, Virgil van Dijk mới đánh đầu, ấn định thắng lợi 2-1 cho Liverpool.

Với 3 điểm ở trận đấu này, Liverpool tiếp tục xếp thứ 5 với 55 điểm. “The Kop” ngày càng gần với tấm vé dự Champions League khi hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea 7 điểm.

Virgil van Dijk giúp Liverpool củng cố vững chắc vị trí thứ 5 ẢNH: REUTERS

Cùng thời điểm với trận thắng của Liverpool, trên sân Villa Park, Aston Villa đánh bại Sunderland 4-3. Chiến thắng này giúp Aston Villa xếp thứ 4, có cùng 58 điểm với đội hạng 3 là M.U nhưng phải xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.



