Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi ghi cú đúp giúp Inter Miami tìm lại chiến thắng, phá tiếp kỷ lục tại Mỹ

Giang Lao
19/04/2026 07:13 GMT+7

Rạng sáng 19.4, Messi ghi cú đúp trong đó có một pha độc diễn đẹp mắt giúp Inter Miami đánh bại Colorado Rapids với tỷ số 3-2 sau khi chia tay HLV Mascherano. Danh thủ người Argentina cũng phá tiếp kỷ lục về khán giả tại Mỹ.

Sự có mặt của Messi trong trận đấu đã giúp sân Empower Field của đội Colorado Rapids đón tiếp lượng khán giả khổng lồ lên đến 75.824 người xem. Qua đó, giúp CLB này lập kỷ lục có lượng người xem nhiều nhất trong lịch sử đội bóng và cao thứ hai tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Điều này cũng đánh dấu, đây trận đấu thứ ba tại MLS chỉ trong hai tháng đầu mùa giải 2026 với mỗi trận đã có hơn 70.000 người hâm mộ đến xem, với hầu hết các trận đều có sự góp mặt của Messi.

Thông báo của MLS về lượng khán giả kỷ lục trên sân Empower Field của đội Colorado Rapids nhờ sức hút của Messi

Trên sân, Messi cũng sớm giúp đội khách Inter Miami thời hậu Mascherano với HLV tạm quyền Guillermo Hoyos dẫn dắt, sớm có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 19 từ chấm 11 m. Cuối hiệp 1, tiền đạo Bertarame ghi bàn trận thứ hai liên tiếp cho Inter Miami ở phút 45+5 nâng tỷ số lên 2-0.

Trong hiệp 2, Colorado Rapids với sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà đã gây sốc khi liên tiếp ghi bàn để gỡ hòa tỷ số 2-2 đầy ngoạn mục. Các bàn thắng do công Rafael Navarro ghi phút 58 và Darren Yapi ghi phút 62.

Tình thế trở nên khó khăn cho Inter Miami khi họ lại đối mặt khả năng có trận hòa thứ ba liên tiếp cùng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ở phút 79 mọi thứ trở nên khác biệt khi Messi có pha độc diễn đẹp mắt ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành trận thắng quan trọng để vượt qua khủng hoảng.

Messi đã ghi 7 bàn ở mùa giải 2026 và có bàn thứ 905 trong sự nghiệp

Sau một pha mất bóng của cầu thủ đội Colorado Rapids gần giữa sân, Messi nhận đường chuyền từ De Paul, anh ngoặt bóng vào góc phải vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc, bóng đi xuyên qua hai hậu vệ và lọt vào lưới ở cột dọc phía sau. 

Bàn thắng ngoạn mục này của Messi giúp Inter Miami thắng lại với tỷ số 3-2 và vươn lên nhì bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 15 điểm sau 8 trận, chỉ kém đội đầu bảng Nashville SC 2 điểm.

Với Messi, cú đúp này đã giúp anh có 7 bàn thắng ở mùa này, ngang bằng với Sam Surridge và Petar Musa về số bàn thắng ghi nhiều nhất tại MLS. Đây cũng là các bàn thắng thứ 905 của danh thủ 38 tuổi người Argentina, giúp anh đã dần tìm lại sự hứng khởi sau 2 trận gần đây không thực sự như ý muốn với các trận hòa trên sân nhà mới Nu vừa khánh thành.

Ở trận tiếp theo tại MLS, Messi và Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách trước Real Salt Lake vào lúc 8 giờ 30 ngày 23.4.

