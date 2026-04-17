Messi bất ngờ mua CLB Tây Ban Nha, David Beckham lên tiếng về biến động Inter Miami

Messi đã sở hữu bao nhiêu CLB?

Với việc mua lại 100% cổ phần để sở hữu toàn bộ CLB UE Cornella, đội bóng có trụ sở tại Catalonia, Messi hiện là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu đến 4 đội bóng khác nhau. Trong đó, gồm đồng sở hữu CLB Inter Miami tại giải MLS (Mỹ) sau khi giải nghệ, sở hữu CLB Leones de Rosario đang thi đấu ở hạng Primera C tại Argentina, đồng sở hữu CLB Deportivo LSM cùng người bạn thân Luis Suarez đang thi đấu ở giải hạng 3 tại Uruguay.

David Beckham chào mừng Messi và đồng đội lần đầu tiên đến sân Nu để tập luyện và giao lưu với người hâm mộ Inter Miami gần đây Ảnh: Reuters

CLB UE Cornella có trụ sở tại Catalonia cũng là nơi Messi và gia đình sinh sống lâu năm trước đây khi anh còn thi đấu cho CLB Barcelona. Đây cũng là CLB từng phát hiện và đào tạo nên các cầu thủ ngôi sao hàng đầu như thủ môn David Raya hiện đang thi đấu cho CLB Arsenal, và cựu danh thủ Jordi Alba, những người đều trưởng thành từ lò đào tạo của Cornella.

Theo báo chí Tây Ban Nha, việc sở hữu CLB UE Cornella có lẽ là một bước đệm cho tương lai của Messi sau khi giải nghệ, anh sẽ hoạt động trong vai trò điều hành các đội bóng do mình sở hữu và đồng sở hữu, tương tự như David Beckham ở Inter Miami hiện nay, thay vì sẽ trở thành một HLV.

Liên quan đến CLB Inter Miami vừa trải qua biến động lớn với sự chia tay đột ngột của HLV Mascherano. Theo báo chí Mỹ, vụ việc không đơn giản như HLV Mascherano thông báo trong lý do từ chức là "vì các vấn đề cá nhân". Trên thực tế, nội bộ Inter Miami đã bị rạn nứt vì sự bất đồng của HLV Mascherano và một số cầu thủ trụ cột, đáng nói, tất cả họ đều là những người bạn thân của Messi.

Theo kênh DSPORTS, HLV Mascherano không hài lòng với việc CLB mua đứt tiền vệ De Paul, bên cạnh đó cũng không đồng ý việc gia hạn với tiền đạo Suarez do các vấn đề về thể chất của danh thủ này. Nhà cầm quân này cũng có mối quan hệ căng thẳng với tiền đạo đắt giá vừa gia nhập Inter Miami là German Berterame.

Chưa kể, Mascherano được cho là không đồng ý khi Inter Miami bổ nhiệm ông Guillermo Hoyos trở thành giám đốc thể thao mới của CLB cách đây không lâu, người hiện trở thành HLV tạm quyền của đội bóng.

Messi sớm chuẩn bị cho tương lai khi anh đang là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu đến 4 đội bóng khác nhau Ảnh: Reuters

Trước những rạn nứt xảy ra và việc HLV Mascherano từ chức đột ngột đã gây ra các biến động lớn ở Inter Miami. Chủ tịch và đồng sở hữu đội bóng này, ông David Beckham đã lên tiếng thừa nhận những khó khăn đang diễn ra. Nhưng ông cũng thể hiện một cách điềm tĩnh khi xử lý vụ việc, đó là "hãy để mọi việc dần ổn định trở lại".

"Mascherano là một HLV rất giỏi, ông ấy vừa cùng CLB vô địch MLS Cup, các cầu thủ cũng rất yêu quý ông ấy. Nhưng rõ ràng, những việc như thế này thường xảy ra ở các CLB bóng đá. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên.

Chúng tôi sẽ tìm kiếm một HLV mới, nhưng không cần phải vội vã. Chúng tôi muốn mọi việc dần ổn định trở lại và sẽ bổ nhiệm một HLV mới vào một thời điểm nào đó. Nhưng, như tôi cũng đã nói, khi sở hữu một đội bóng, luôn luôn có những thách thức xảy ra", David Beckham bày tỏ trong cuộc phỏng vấn trên kênh CBS Sports ngày 16.4.

Trong khi đó, Messi hoàn toàn im lặng sau sự chia tay của HLV Mascherano, anh không thể hiện bất cứ thông điệp nào trên mạng xã hội, tương tự như khi HLV trước đây, ông Tata Martino từ chức. Nhưng danh thủ người Argentina lại chia sẻ những cảm xúc của mình khi 2 người bạn thân Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau mùa giải 2025 kết thúc.

Messi và Inter Miami đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại MLS, khi đến làm khách trước CLB Colorado Rapids vào lúc 3 giờ 30 ngày 19.4.