Các đội tuyển châu Á biến động lớn trước World Cup, cựu HLV đội Nam Định bị sa thải

World Cup đã bắt đầu nóng

Tính đến ngày 18.4, World Cup 2026 chỉ còn khoảng 53 ngày nữa là khởi tranh. Các đại diện của bóng đá châu Á, trong đó đội tuyển được đánh giá cao nhất là Ả Rập Xê Út đã bất ngờ có sự thay đổi lớn khi HLV giàu kinh nghiệm Herve Renard bất ngờ bị sa thải.

HLV Herve Renard bị Ả Rập Xê Út sa thải chỉ chưa đầy hai tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh

Ông Herve Renard là người đã đưa đội tuyển Ả Rập Xê Út góp mặt ở World Cup 2022 và có trận ra quân để đời khi đánh bại Argentina của danh thủ Messi với tỷ số 2-1.

Sau giải đấu, nhà cầm quân này chia tay Ả Rập Xê Út để trở về nước dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp với thành tích vào tứ kết World Cup nữ 2023 và Olympic 2024. Ông đã được gọi lại để dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út vào tháng 10.2024 thay thế HLV Roberto Mancini bị sa thải, sau khởi đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đầy chệch choạc.

Mặc dù có công giúp đội tuyển Ả Rập Xê Út sau đó giành vé dự World Cup 2026 ở vòng loại thứ tư, nhưng HLV Herve Renard trong nhiệm kỳ thứ hai của mình vẫn không thể giúp "The Green Falcons" (biệt danh của đội tuyển Ả Rập Xê Út) tìm lại vị thế vốn có.

Ả Rập Xê Út đã trải qua chuỗi trận thua đáng thất vọng ở FIFA Days tháng 3 vừa qua trước Ai Cập tỷ số 0-4 và Serbia tỷ số 1-2.

Các kết quả này chính là giọt nước tràn ly khiến cuối cùng HLV Herve Renard không thể giữ được chiếc ghế nóng của mình để có lần thứ hai dự World Cup. Ngày 18.4, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) đã ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Pháp này, và bổ nhiệm HLV mới là ông Georgios Donis, người Đức, với hợp đồng có thời hạn một năm. Ông Herve đã từng có thời gian hành nghề tại Việt Nam, dẫn dắt CLB Nam Định đoạt ngôi á quân V-League 2024.

HLV Georgios Donis ngoài dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út tại World Cup 2026, cũng sẽ phụ trách tại giải Arabian Gulf Cup 2026 và kỳ Asian Cup 2027 mà nước này làm chủ nhà.

Với thời gian chỉ còn gần 2 tháng trước World Cup, HLV Georgios Donis chắc chắn phải chạy đua với thời gian để củng cố sức mạnh cho "The Green Falcons" với mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Nhật Bản đã sẵn sàng chinh phục giấc mơ vô địch World Cup, sau khi đánh bại đội tuyển Anh thuyết phục trên sân Wembley

Tại World Cup 2026, đội tuyển Ả Rập Xê Út nằm ở bảng H, họ sẽ thi đấu trận ra quân gặp Uruguay lúc 5 giờ ngày 16.6, gặp Tây Ban Nha lúc 23 giờ ngày 21.6 và gặp Cape Verde lúc 7 giờ ngày 27.6 (đều giờ Việt Nam).

Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản đã có sự bổ sung rất đáng chú ý trong thành phần ban huấn luyện, khi HLV trưởng Hajime Moriyasu thuyết phục được cựu danh thủ Shunsuke Nakamura gia nhập ban huấn luyện của mình. Nakamura là một chuyên gia sút phạt hàng đầu thế giới, anh từng có nhiều năm thi đấu chói sáng cho CLB Celtic ở Scotland.

Theo HLV Hajime Moriyasu, Shunsuke Nakamura sẽ là trợ lý HLV chuyên phụ trách huấn luyện các pha sút phạt cho các cầu thủ Nhật Bản. Ông hy vọng, sự có mặt của cựu danh thủ này sẽ giúp lối chơi của các "Samurai Blue" tại World Cup sẽ biến hóa hơn, đặc biệt sẽ áp dụng các tình huống sút phạt trở thành vũ khí bí mật của đội.

Đội tuyển Nhật Bản hiện là đội được đánh giá cao nhất trong 9 đại diện của bóng đá châu Á, với mục tiêu sẽ vào đến vòng tứ kết World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F, họ thi đấu trận ra quân với trận gặp Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6, gặp Tunisia lúc 11 giờ ngày 21.6 và gặp Thụy Điển lúc 6 giờ ngày 26.6.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản đang có chuỗi trận bất bại trước các đối thủ từ châu Âu kể từ năm 2019 đến nay, với tổng cộng 6 trận, trong đó có các trận thắng đội tuyển Đức hai lần, thắng đội tuyển Anh, Scotland và thắng cả đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh.