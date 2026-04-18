Tấn công vào suất dự cúp châu Âu

C HELSEA QUYẾT THẮNG, NHƯNG DỄ HÒA

Với các đội đang xếp trên đối thủ cạnh tranh quan trọng, hễ hòa trực tiếp với đối thủ ấy để giữ nguyên khoảng cách trong giai đoạn nước rút thì đã coi như là một chiến thắng. Đấy là hoàn cảnh của M.U trước trận gặp Chelsea trong đêm nay (2 giờ ngày 19.4) tại Ngoại hạng Anh. Đã vậy, M.U còn phải làm khách nên càng hướng đến phương châm "an toàn là bạn". Mục tiêu duy nhất của M.U trong 6 vòng đấu cuối là làm sao trụ vững trong tốp 5, tức giành quyền trở lại Champions League. Khoảng cách 7 điểm đối với vị trí số 6 của Chelsea là khá an toàn lúc này.

Chelsea (trái) buộc phải quyết thắng M.U để tìm vé dự Champions League ẢNH: AFP

Chelsea phải cố tấn công vào vị trí số 5 (của Liverpool) nếu muốn giành vé dự Champions League. Khoảng cách chỉ là 1 bậc, nhưng lại... rất xa. Khoảng cách giữa Chelsea và đội số 11 trong bảng xếp hạng (3 điểm) còn gần hơn khoảng cách giữa Chelsea với đội đang đứng ngay trên họ (4 điểm). Không còn đường lùi, Chelsea buộc phải quyết thắng để lấy trọn 3 điểm hòng duy trì hy vọng vươn lên ở những vòng đấu tiếp theo. Vấn đề của Chelsea là họ đã thua liên tiếp và không ghi bàn ở 3 vòng đấu vừa qua. Chọn lối chơi hướng đến chiến thắng thì đồng nghĩa nguy cơ thua trận cũng tăng lên. Thua 4 trận liên tiếp và không ghi bàn sẽ là điều tồi tệ mà Chelsea chưa từng chịu đựng trong thế kỷ này.

Xét về lực lượng, Chelsea thuận lợi khi những cầu thủ đang chấn thương của họ đều không thuộc diện không thể thay thế. Tiền vệ xuất sắc Enzo Fernandez sẽ trở lại sau án treo giò nội bộ. Hàng công của Chelsea do vậy có thể khởi sắc so với những trận vừa qua. Phía M.U, đáng kể nhất là sự vắng mặt của cả ba trung vệ quan trọng Harry Maguire, Lisandro Martinez và Mathijs De Ligt (chấn thương). Chỉ còn Leny Yoro và Ayden Heaven, các trung vệ có độ an toàn không cao. Phòng ngự luôn là sở đoản của M.U, đội rất hiếm khi giữ nguyên mành lưới. Tuy vừa thua Leeds ngay sân nhà vào cuối tuần qua, nhưng M.U có một số liệu thống kê gây sửng sốt là họ chưa từng thua 2 trận liền trong mùa bóng này. Có thể trận đấu sẽ hòa. Chelsea - M.U chính là cặp đấu có kết quả hòa nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

T OTTENHAM TRONG NHÓM RỚT HẠNG

Trước khi bóng lăn tại sân Stamford Bridge thì rất có thể đội số 6 hiện thời Chelsea đã bị Brentford và Brighton qua mặt. Brentford tiếp Fulham trong trận đấu sớm (18 giờ 30 ngày 18.4), còn Brighton làm khách trên sân Tottenham lúc 23 giờ 30. Bournemouth cũng có thể vươn lên đồng điểm với Chelsea nếu thắng Newcastle trong trận đấu lúc 21 giờ. Tóm lại, các đội đang đứng từ vị trí giữa bảng trở lên đều còn hy vọng tranh suất dự Champions League hoặc Europa League mùa tới, nên trận nào của họ cũng mang tính quyết thắng. Trận Tottenham - Brighton rất đáng lưu ý. Tottenham là một trong số ít những đội luôn có mặt ở giải Ngoại hạng, nhưng bây giờ thì nguy cơ rớt hạng của họ đã quá rõ ràng. Trận ra mắt của tân HLV Roberto De Zerbi là một thảm họa khi Tottenham thua

Sunderland 0-1 và rớt xuống vị trí thứ 18, tức là đã đứng dưới vạch rớt hạng. Bây giờ, họ lại phải đối đầu với một đội đang quyết tâm tranh suất dự cúp châu Âu.

Brighton thắng đến 5 trận trong 6 vòng đấu gần đây, đấy chính là đội đang có phong độ tốt nhất giải. Ở thái cực ngược lại chính là phong độ ở mức suy sụp của Tottenham: thua 7, hòa 1 trong 8 vòng gần nhất. Tính từ đầu năm 2026, Tottenham vẫn chưa thắng trận nào ở giải Ngoại hạng, lấy được vỏn vẹn 5 điểm, từ con số tối đa có thể là 42 điểm. Tình trạng thường xuyên có khoảng chục hảo thủ vắng mặt vì chấn thương là nguyên nhân lớn khiến Tottenham ra nông nỗi này. Ngay vòng vừa qua lại xuất hiện thêm thủ quân Cristian Romero chấn thương nặng đến mức có nguy cơ không được dự World Cup. Còn gì là một đội bóng, khi danh sách cầu thủ chấn thương không thể thi đấu ở Tottenham hiện là Romero, Guglielmo Vicario, Yves Bissouma, Ben Davies, James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentacur, Wilson Odobert...