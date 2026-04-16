Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Real Madrid đứng trước biến động lớn sau khi bị loại khỏi Champions League
Video Thể thao

Quỳnh Phương
16/04/2026 11:42 GMT+7

Thất bại trước Bayern Munich không chỉ khiến Real Madrid dừng bước tại Champions League, mà còn có thể mở ra một giai đoạn biến động sâu rộng tại sân Bernabeu, bắt đầu từ vị trí HLV trưởng.

Việc Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi Champions League vào rạng sáng 16.4 gần như chắc chắn sẽ kéo theo một giai đoạn biến động mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, với tâm điểm là tương lai của HLV Alvaro Arbeloa.

Nhà cầm quân 43 tuổi chỉ mới được bổ nhiệm vào tháng 1.2026 sau khi thay thế Xabi Alonso, nhưng thất bại trước Bayern Munich trong trận tứ kết đã đẩy ông vào tình thế khó khăn. Theo đánh giá từ nhiều nguồn tin, Arbeloa nhiều khả năng sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới, dù có thể vẫn hoàn thành phần còn lại của mùa này.

Thất bại với tổng tỷ số 4-6 trước Bayern Munich đồng nghĩa Real Madrid gần như chắc chắn khép lại mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn nào. Trước đó, họ đã bị loại khỏi cúp nhà vua bởi Albacete ngay trận đầu tiên dưới thời Arbeloa. Tại La Liga, Real Madrid cũng đang kém Barcelona 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, trong đó có trận El Clasico trên sân Camp Nou ngày 10.5 - nơi đối thủ có thể đăng quang.

Đáng chú ý, đây có thể là mùa thứ 2 liên tiếp Real Madrid trắng tay. Lần gần nhất đội bóng này rơi vào tình cảnh tương tự đã cách đây 16 năm. Dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, chỉ có Zinedine Zidane là HLV hiếm hoi vẫn tại vị sau một mùa không danh hiệu.

Sau trận thua, Arbeloa chia sẻ: “Đó là quyết định của CLB. Tôi luôn ủng hộ đội bóng và chỉ mong Real Madrid giành chiến thắng, bất kể ai dẫn dắt”.

Tuy nhiên, trong môi trường khắc nghiệt như Real Madrid, kết quả luôn là yếu tố quyết định.

Ghế HLV lung lay, hàng loạt ứng viên được cân nhắc

Ngay từ khi Arbeloa được bổ nhiệm, vị trí của ông đã không thực sự vững chắc. CLB thậm chí không công bố thời hạn hợp đồng, trong khi các tin đồn về người thay thế liên tục xuất hiện.

Một số cái tên đã được nhắc đến, trong đó có Jurgen Klopp - người được đánh giá cao về chuyên môn, dù hiện chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào. Zinedine Zidane cũng là phương án được cân nhắc, nhưng tương lai của ông được cho là gắn với đội tuyển Pháp sau World Cup.

Ngoài ra, Didier Deschamps và Mauricio Pochettino cũng nằm trong danh sách tiềm năng. Trong đó, Pochettino được xem là ứng viên phù hợp khi từng nhận được sự đánh giá cao từ Chủ tịch Perez.

Những vấn đề của Real Madrid không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng cần một cuộc cải tổ sâu rộng hơn, sau 2 mùa giải không đạt kỳ vọng.

Real Madrid đứng trước biến động lớn sau khi bị loại khỏi Champions League - Ảnh 1.

Ghế HLV của Arbeloa tại Real Madrid lung lay dữ dội

ẢNH: REUTERS

Về chuyên môn, đội hình hiện tại bị đánh giá là thiếu cân bằng, đặc biệt ở các vị trí phòng ngự và tuyến giữa. Việc sở hữu nhiều ngôi sao như Mbappe, Vinicius hay Bellingham cũng đặt ra thách thức trong việc duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ.

Một số ý kiến cho rằng Real Madrid cần bán bớt một ngôi sao để tái cấu trúc đội hình, đồng thời bổ sung lực lượng ở các vị trí còn thiếu. Thậm chí, có quan điểm nhận định đội bóng hiện tại rất khó để huấn luyện do quyền lực của các cầu thủ quá lớn.

Ngoài ra, CLB cũng được cho là đang cân nhắc thay đổi mô hình quản lý, bao gồm khả năng bổ nhiệm giám đốc thể thao chuyên trách - điều chưa từng được triển khai rõ ràng trước đây.

Real Madrid dừng bước cay đắng, HLV Arbeloa phản ứng dữ dội với trọng tài

Real Madrid dừng bước tại Champions League sau thất bại kịch tính trước Bayern Munich, trong trận đấu gây tranh cãi lớn với chiếc thẻ đỏ ở phút 86 làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận