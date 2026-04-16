Real Madrid đứng trước biến động lớn sau khi bị loại khỏi Champions League

Việc Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi Champions League vào rạng sáng 16.4 gần như chắc chắn sẽ kéo theo một giai đoạn biến động mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, với tâm điểm là tương lai của HLV Alvaro Arbeloa.

Nhà cầm quân 43 tuổi chỉ mới được bổ nhiệm vào tháng 1.2026 sau khi thay thế Xabi Alonso, nhưng thất bại trước Bayern Munich trong trận tứ kết đã đẩy ông vào tình thế khó khăn. Theo đánh giá từ nhiều nguồn tin, Arbeloa nhiều khả năng sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới, dù có thể vẫn hoàn thành phần còn lại của mùa này.

Thất bại với tổng tỷ số 4-6 trước Bayern Munich đồng nghĩa Real Madrid gần như chắc chắn khép lại mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn nào. Trước đó, họ đã bị loại khỏi cúp nhà vua bởi Albacete ngay trận đầu tiên dưới thời Arbeloa. Tại La Liga, Real Madrid cũng đang kém Barcelona 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, trong đó có trận El Clasico trên sân Camp Nou ngày 10.5 - nơi đối thủ có thể đăng quang.

Đáng chú ý, đây có thể là mùa thứ 2 liên tiếp Real Madrid trắng tay. Lần gần nhất đội bóng này rơi vào tình cảnh tương tự đã cách đây 16 năm. Dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, chỉ có Zinedine Zidane là HLV hiếm hoi vẫn tại vị sau một mùa không danh hiệu.

Sau trận thua, Arbeloa chia sẻ: “Đó là quyết định của CLB. Tôi luôn ủng hộ đội bóng và chỉ mong Real Madrid giành chiến thắng, bất kể ai dẫn dắt”.

Tuy nhiên, trong môi trường khắc nghiệt như Real Madrid, kết quả luôn là yếu tố quyết định.

Ghế HLV lung lay, hàng loạt ứng viên được cân nhắc

Ngay từ khi Arbeloa được bổ nhiệm, vị trí của ông đã không thực sự vững chắc. CLB thậm chí không công bố thời hạn hợp đồng, trong khi các tin đồn về người thay thế liên tục xuất hiện.

Một số cái tên đã được nhắc đến, trong đó có Jurgen Klopp - người được đánh giá cao về chuyên môn, dù hiện chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào. Zinedine Zidane cũng là phương án được cân nhắc, nhưng tương lai của ông được cho là gắn với đội tuyển Pháp sau World Cup.

Ngoài ra, Didier Deschamps và Mauricio Pochettino cũng nằm trong danh sách tiềm năng. Trong đó, Pochettino được xem là ứng viên phù hợp khi từng nhận được sự đánh giá cao từ Chủ tịch Perez.

Những vấn đề của Real Madrid không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng cần một cuộc cải tổ sâu rộng hơn, sau 2 mùa giải không đạt kỳ vọng.

Về chuyên môn, đội hình hiện tại bị đánh giá là thiếu cân bằng, đặc biệt ở các vị trí phòng ngự và tuyến giữa. Việc sở hữu nhiều ngôi sao như Mbappe, Vinicius hay Bellingham cũng đặt ra thách thức trong việc duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ.

Một số ý kiến cho rằng Real Madrid cần bán bớt một ngôi sao để tái cấu trúc đội hình, đồng thời bổ sung lực lượng ở các vị trí còn thiếu. Thậm chí, có quan điểm nhận định đội bóng hiện tại rất khó để huấn luyện do quyền lực của các cầu thủ quá lớn.

Ngoài ra, CLB cũng được cho là đang cân nhắc thay đổi mô hình quản lý, bao gồm khả năng bổ nhiệm giám đốc thể thao chuyên trách - điều chưa từng được triển khai rõ ràng trước đây.