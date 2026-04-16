Real Madrid hay nhưng không may

Một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất Champions League mùa này đã khép lại theo cách không thể kịch tính hơn, khi Bayern Munich vượt qua Real Madrid sau 2 lượt trận nghẹt thở để giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận.

Đây là màn đối đầu mà cả hai đội liên tục tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, đẩy nhịp độ trận đấu lên mức rất cao và khiến cục diện thay đổi liên tục. Bayern dù 3 lần bị dẫn trước trong trận lượt về, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để kéo trận đấu trở lại và kết liễu đối thủ ở những phút cuối.

Bayern Munich loại Real Madrid sau màn rượt đuổi nghẹt thở, vào bán kết gặp PSG

Ngay từ những giây đầu tiên, Real Madrid đã gây sốc khi Arda Güler tận dụng sai lầm của thủ môn Manuel Neuer để ghi bàn từ khoảng cách xa, san bằng tổng tỷ số chỉ sau 35 giây. Bàn thắng sớm khiến trận đấu lập tức bùng nổ.

Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng lấy lại thế trận. Sai lầm của thủ môn Andriy Lunin trong một tình huống phạt góc đã tạo điều kiện để Aleksandar Pavlovic ghi bàn gỡ hòa. Thế trận sau đó diễn ra đôi công với tốc độ cao, khi cả hai đội đều tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Arda Güler tiếp tục tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt nâng tỷ số, trong khi Harry Kane và Kylian Mbappé cũng ghi bàn, khiến hiệp 1 trở thành màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đây là một trong những hiệp đấu giàu cảm xúc và có chất lượng chuyên môn cao nhất của giải đấu mùa này.

Real Madrid đánh mất thế trận những phút cuối

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất lại đến ở những phút cuối trận. Phút 86, Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ 2 sau hành động thiếu kiềm chế khi cầm bóng rời khỏi vị trí phạm lỗi. Việc mất người ở thời điểm nhạy cảm khiến Real Madrid đánh mất hoàn toàn thế trận.

Chỉ ít phút sau, Bayern tận dụng lợi thế để định đoạt trận đấu. Luis Díaz tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Éder Militão đổi hướng khiến thủ môn không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Michael Olise ấn định chiến thắng bằng pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm chính xác.

Kết thúc trận đấu, sự thất vọng của Real Madrid càng gia tăng khi Arda Güler nhận thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài sau khi đã bị thay ra. Một cái kết không trọn vẹn cho cá nhân anh, dù trước đó đã có màn trình diễn nổi bật.

Real Madrid rời giải trong tiếc nuối, đặc biệt khi họ đã có thời điểm nắm lợi thế. Trong khi đó, Bayern Munich xứng đáng đi tiếp với sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội ở thời khắc quyết định.

Arsenal kiểm soát thế trận, giành vé bằng bản lĩnh

Ở trận đấu còn lại, Arsenal tiếp đón Sporting Lisbon trên sân Emirates với lợi thế dẫn trước 1-0 sau lượt đi. Tuy nhiên, thế trận không diễn ra dễ dàng như dự đoán.

Trong hiệp 1, Sporting Lisbon mới là đội chơi nổi bật hơn với những pha phản công tốc độ, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Arsenal. Phút 43, đội chủ nhà may mắn thoát thua khi cú sút của Geny Catamo đưa bóng trúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, Arsenal cải thiện khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ cầm bóng vượt 60%. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Martin Ødegaard khiến các pha tấn công của đội bóng Anh thiếu đi sự sáng tạo và đột biến cần thiết.

Arsenal (áo đỏ) dù không ghi được bàn trên sân nhà vẫn giành vé vào bán kết thuyết phục

Dù tung ra tới 12 cú dứt điểm trong hiệp đấu này, Arsenal vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Sporting Lisbon. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhưng kết quả này là đủ để “Pháo thủ” giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận.

Chiến thắng của Arsenal không đến từ sự áp đảo, mà đến từ khả năng kiểm soát thế trận, sự chắc chắn trong phòng ngự và tính toán hợp lý trong cách tiếp cận trận đấu.

Với kết quả này, Champions League 2025-2026 đã xác định 2 cặp bán kết: Bayern Munich sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong một trận cầu được chờ đợi, trong khi Arsenal chạm trán Atletico Madrid, hứa hẹn là màn đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách bóng đá đối lập.