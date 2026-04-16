Real Madrid dừng bước cay đắng, HLV Arbeloa phản ứng dữ dội với trọng tài
Real Madrid dừng bước cay đắng, HLV Arbeloa phản ứng dữ dội với trọng tài

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/04/2026 08:47 GMT+7

Real Madrid dừng bước tại Champions League sau thất bại kịch tính trước Bayern Munich, trong trận đấu gây tranh cãi lớn với chiếc thẻ đỏ ở phút 86 làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Rạng sáng 16.4, Real Madrid chính thức bị loại khỏi Champions League sau thất bại 3-4 trước Bayern Munich ở trận lượt về, qua đó thua chung cuộc 4-6 sau 2 lượt trận. Không chỉ dừng bước theo kịch bản nghiệt ngã, đội bóng Tây Ban Nha còn để lại nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định của trọng tài Slavko Vincic.

Trên sân của Bayern Munich, Real Madrid đã có hiệp 1 thi đấu hiệu quả khi dẫn trước 3-2, tạo lợi thế lớn về mặt tâm lý. Bước sang hiệp 2, “Kền kền trắng” tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn, kiểm soát tốt các pha lên bóng của đối thủ và khiến Bayern gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và viễn cảnh hiệp phụ trở nên rõ ràng, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 86. Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống giữ bóng, đồng nghĩa với việc Real Madrid phải thi đấu thiếu người trong thời điểm then chốt.

Chiếc thẻ đỏ này lập tức làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ trong ít phút còn lại, Bayern Munich ghi liên tiếp 2 bàn thắng, hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 4-3 ở trận lượt về, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4.

Trong buổi họp báo, HLV Alvaro Arbeloa không giấu được sự cay đắng: “Thật không công bằng. Một trận đấu tuyệt vời đã bị định đoạt bởi một chiếc thẻ đỏ. Trọng tài không thể đưa ra quyết định như vậy ở thời điểm cao trào. Trận đấu gần như kết thúc từ khoảnh khắc đó”.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho các cầu thủ và người hâm mộ: “Tôi cảm thấy tiếc cho những nỗ lực của toàn đội, cho các cổ động viên có mặt trên sân cũng như những người theo dõi từ xa. Thật đau lòng khi chúng tôi không thể tiếp tục hành trình hướng đến danh hiệu Champions League thứ 16”.

Real Madrid dừng bước cay đắng, HLV Arbeloa phản ứng dữ dội với trọng tài

HLV Arbeloa thừa nhận đội bóng có dấu hiệu xuống sức ở cuối trận, nhưng khẳng định ban huấn luyện đã có kế hoạch điều chỉnh nhân sự trước khi bàn thua quyết định xảy ra. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ đã khiến mọi tính toán sụp đổ.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany của không giấu được sự tự hào khi Bayern Munich vượt qua Real Madrid để giành quyền vào bán kết Champions League, sau một trận đấu kịch tính trên sân Allianz Arena.

Phát biểu sau trận đấu với DAZN, HLV Kompany nhấn mạnh: “Đây là một trận đấu rất giàu cảm xúc. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều và luôn có cảm giác rằng mình có thể ghi bàn. Nhưng Real Madrid vẫn là Real Madrid - họ luôn tiềm ẩn nguy hiểm”.

HLV Kompany đặc biệt đánh giá cao bản lĩnh của các cầu thủ: “Các cầu thủ đã thể hiện sự vững vàng về tinh thần để vượt qua những thời điểm khó khăn. Sự cổ vũ của người hâm mộ cũng đóng vai trò rất lớn. Chúng tôi giữ được sự bình tĩnh và luôn tin rằng thời điểm của mình sẽ đến”.

Nhà cầm quân người Bỉ cho rằng những khoảnh khắc quyết định không đến một cách ngẫu nhiên: “Bạn phải nỗ lực trong suốt cả mùa giải để có được những khoảnh khắc như vậy. Đó là kết quả của sự làm việc liên tục”.

Tin liên quan

Bayern Munich loại Real Madrid sau màn rượt đuổi nghẹt thở, vào bán kết gặp PSG

Bayern Munich loại Real Madrid sau màn rượt đuổi nghẹt thở, vào bán kết gặp PSG

Bayern Munich giành chiến thắng kịch tính trước Real Madrid để vào bán kết Champions League 2025-2026, trong khi Arsenal thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số tối thiểu.

HLV Kim Sang-sik có thể tạm chia tay U.23 Việt Nam, ai thay thế?

Hàng công mạnh nhưng tuyến giữa mong manh, bài toán khó ở đội tuyển Việt Nam với HLV Kim

