Bayern Munich chiến thắng trong cặp đấu hấp dẫn nhất lịch sử

"DNA C HAMPIONS L EAGUE" BỊ VÔ HIỆU HÓA

Thua trước 1-2 ngay tại sân nhà, Real Madrid vẫn chứng tỏ được danh tiếng của đội bóng thành công nhất trong lịch sử Champions League, khi 3 lần dẫn điểm trên sân đối thủ hùng mạnh Bayern Munich. Khán giả thực sự mãn nhãn với màn trình diễn đầy hào hứng từ những phút đầu tiên kéo dài đến tận cuối trận.

Harry Kane (trái) góp công đưa Bayern Munich vào bán kết Champions League ảnh: AFP

Khi Luis Diaz (phút 89) và Michael Olise (phút 90+4) liên tục ghi những bàn quyết định giúp Bayern quật ngã Real, đã xuất hiện bình luận hài hước mang tính... chỉ trích họ: tại sao lại làm cho cuộc vui khép lại? Sao không để cho khán giả xem tiếp 30 phút hiệp phụ?

Ardar Guler mở tỷ số cho Real ngay phút đầu tiên. Nhưng Aleksandar Pavlovic cũng chỉ mất 5 phút để ghi bàn cho Bayern. Cứ thế, hai bên rượt đuổi tỷ số cho đến khi hiệp 1 khép lại với 5 bàn thắng: Guler lại giúp Real vượt lên; Harry Kane gỡ 2-2; rồi Kylian Mbappe giúp Real tạm dẫn 3-2 trước giờ giải lao. Đến gần cuối trận thì Eduardo Camavinga của Real (vào sân từ ghế dự bị) liên tục lãnh 2 thẻ vàng, và Bayern đã tận dụng thành công ưu thế hơn người để thắng 4-3 (chung cuộc 6-4).

Danh tiếng "có DNA Champions League" của Real thế là không còn tác dụng. Họ thua cả 2 trận. Nhưng có thể nói Real đã dừng bước trong thế ngẩng cao đầu.

Bayern - Real vốn đã là cặp đấu nổi tiếng nhất trong lịch sử cúp C1/Champions League (họ đã gặp nhau đến 30 lần, nhiều hơn bất cứ cặp đối thủ nào khác, mỗi bên đều thắng đúng 13 trận). Cuộc quyết đấu tại giải năm nay lại xứng đáng được xem là một trong những cặp đấu hào hứng nhất lịch sử. Tổng cộng, đôi bên cùng nhau bắn phá khung thành đối phương đến 73 lần, ghi 10 bàn thắng trong 2 trận đấu.

Cặp tứ kết còn lại diễn ra ở thái cực ngược hẳn: Arsenal đi tiếp khi hòa 0-0 ngay tại sân nhà trước Sporting Lisbon. Mỗi bên đều chỉ có đúng 1 pha dứt điểm chính xác trong suốt trận.

V INCENT K OMPANY THẬT TUYỆT VỜI

Hai cặp bán kết sẽ là PSG - Bayern (lượt đi lúc 2 giờ ngày 29.4) và Atletico Madrid - Arsenal (lượt đi lúc 2 giờ ngày 30.4). Lượt về diễn ra sau đó 1 tuần.

Cặp bán kết đầu chính là sự lặp lại của trận chung kết Champions League 2020. Cặp bán kết sau là 2 đội chưa bao giờ vô địch cúp C1/Champions League. Tất nhiên, lịch sử đang rất hứa hẹn: đội thắng trong cặp Atletico - Arsenal sẽ đứng trước cơ hội lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu Âu tầm CLB.

Đây là lần đầu tiên Arsenal lọt vào bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp. Tranh cãi chuyên môn: thầy trò HLV Mikel Arteta chơi không thuyết phục, với phong độ mờ nhạt? Dù sao đi nữa, vẫn phải thấy rằng trận gặp Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này là quá quan trọng, nên cũng hợp lý nếu như Arsenal chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu trước Sporting: thận trọng tuyệt đối để bảo vệ ưu thế mong manh (thắng trận lượt đi 1-0).

Chỉ xét thuần túy về tính giải trí thì Bayern của HLV Vincent Kompany rõ ràng là vai diễn rực sáng nhất ở vòng tứ kết. Họ thể hiện lối chơi tuyệt vời: hấp dẫn về đường nét và nhuần nhuyễn trong cách phối hợp. Cho dù có bóng hay không, cách di chuyển để khống chế hoặc khai thác khoảng trống của Bayern đều đáng gọi là nghệ thuật. Ngay sau khi Camavinga phải rời sân vì 2 thẻ vàng, Bayern đã lập tức ghi bàn từ khu vực thường có mặt cầu thủ này trong đội hình Real.

Nhìn chung, Bayern luôn là như vậy cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Khi đôi bên cân bằng về người, Bayern có khả năng di chuyển hợp lý để có hàng thủ đông hơn hàng công của đối phương. Còn khi tấn công thì họ lôi kéo được cầu thủ phòng ngự của đối phương để có khoảng trống tạo cơ hội ghi bàn. Và do di chuyển nhịp nhàng, Bayern luôn có vẻ trội hơn về thể lực. Đây chính là dấu ấn rõ ràng của HLV Kompany - một gương mặt gần như mới trong làng huấn luyện đỉnh cao.