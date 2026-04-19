Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV U.17 Việt Nam nói điều đặc biệt trước trận quyết đấu Indonesia

Giang Lao
19/04/2026 08:36 GMT+7

HLV Cristiano Roland của đội tuyển U.17 Việt Nam khẳng định, ông muốn các học trò của mình giữ vững kỷ luật, sự ổn định và tinh thần thoải mái, ở trận quyết đấu với đội Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 19.4 tại giải Đông Nam Á.

Sự trưởng thành của U.17 Việt Nam quan trọng hơn

Ngày 18.4, trả lời báo chí Indonesia trước trận đấu cuối ở bảng A giải vô địch U.17 Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland trong tâm trạng thoải mái nhấn mạnh: "Đối với tôi, sự trưởng thành của các cầu thủ U.17 Việt Nam qua giải đấu này mới là điều quan trọng hơn. 

Bóng đá, có thắng, có thua. Nhưng chúng tôi sẽ không muốn bị cuốn vào trận đấu phải hơn thua bằng mọi giá với đội chủ nhà Indonesia. Chúng tôi phải giữ vững kỷ luật, sự ổn định và tinh thần thoải mái, thể hiện tốt nhất mọi khả năng của mình trong trận đấu".

HLV Cristiano Roland (giữa) rất tự tin vào màn trình diễn của đội tuyển U.17 Việt Nam, nhưng ông muốn các học trò của mình không quá căng thẳng trước mọi khiêu khích của đối thủ

"Tất nhiên, các em còn rất trẻ (các cầu thủ U.17 Việt Nam), nên cần phải học hỏi, và còn một chặng đường dài phía trước. Tôi rất vui vì các em luôn cố gắng hết sức trong mỗi buổi tập và trận đấu, và đó là điều quan trọng nhất lúc này", HLV Cristiano Roland bày tỏ thêm khi trao đổi với các phóng viên của Indonesia tại buổi tập của đội U.17 Việt Nam trên sân Gelora Delta tại Sidoarjo chiều 18.4, theo CNN Indonesia.

U.17 Việt Nam đã chinh phục các khán giả Indonesia qua hai màn trình diễn ấn tượng, gồm đánh bại đội U.17 Malaysia tỷ số 4-0 và Timor Leste tỷ số 10-0, để dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số 14/0, chưa để lọt lưới bàn nào. U.17 Việt Nam chỉ cần hòa trận cuối trước Indonesia là lấy vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, trong khi đội chủ nhà (3 điểm, xếp thứ ba do thua đối đầu dù bằng điểm với Malaysia) bắt buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp.

Cục diện bảng A giải U.17 Đông Nam Á trước lượt đấu cuối, với U.17 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số 14/0, chưa để lọt lưới bàn nào

"Như đã nói, chúng tôi không muốn bị cuốn vào cuộc đấu quá căng thẳng. Quá trình học hỏi đối với các cầu thủ của tôi, sự ổn định và nỗ lực chăm chỉ của họ trên sân đấu mới là điều quan trọng hơn nhiều. 

Dĩ nhiên, với tính chất các trận đấu quan trọng như thế này, ở các giải đấu tại khu vực như giải U.17 Đông Nam Á sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ có tinh thần ham học hỏi và muốn phát triển. Việc thi đấu trong những trận đấu lớn như thế này cũng rất tốt cho sự phát triển của họ. Có lúc thắng, có lúc thua", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland cũng cho biết thêm, ông không đặt nặng mục tiêu phải theo đuổi điểm số cao, mà là đảm bảo rằng các cầu thủ U.17 Việt Nam của ông giữ được kỷ luật và tuân thủ chỉ đạo khi đối mặt với áp lực từ đội chủ nhà. 

"Điều quan trọng nhất là họ ra sân, cống hiến hết mình và hiểu được lối chơi mong muốn. Đó là điểm mấu chốt", HLV Cristiano Roland kết luận.

