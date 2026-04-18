Cầu thủ chấn thương kinh hoàng phải khâu 30 mũi, đội bóng Malaysia bị loại đau đớn

Pha bóng khiến cả sân chết lặng, Jairo phải khâu 30 mũi

Phút 36, trong nỗ lực phá bóng bằng cú ngả người móc bóng kiểu “xe đạp chổng ngược”, hậu vệ Ali Majrashi đã vô tình tung ống chân trúng thẳng vào mặt và vùng đầu của Jairo. Cú va chạm diễn ra ở tốc độ cao, trong tư thế không thể tránh né, khiến tiền đạo người Brazil đổ gục ngay lập tức.

Các cầu thủ đôi bên lập tức dừng lại, nhiều người ôm đầu hoảng hốt khi thấy Jairo nằm bất động. Theo mô tả từ hiện trường, anh có dấu hiệu bất tỉnh trong vài giây, máu chảy nhiều ở vùng miệng. Tình huống khiến không khí trên sân trở nên căng thẳng tột độ.

Đội ngũ y tế được gọi vào sân, nhưng sự chậm trễ ban đầu khiến các cầu thủ JDT nổi giận. Đội trưởng Natxo Insa thậm chí đã tự chạy đi lấy cáng, trực tiếp hỗ trợ đưa đồng đội rời sân trong tình trạng khẩn cấp. Hành động này khiến anh nhận thẻ vàng, nhưng được nhiều người cảm thông vì đặt tính mạng đồng đội lên trên hết.

Ngay sau đó, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Majrashi, buộc Al-Ahli phải chơi thiếu người từ phút 37.

Các nhân viên y tế sơ cứu cho chấn thương của Jairo ẢNH: CMH ASTRO ARENA

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Malaysia, Jairo đã phải khâu tới 30 mũi ở môi trên sau cú va chạm kinh hoàng. Anh được đưa thẳng đến bệnh viện tại Jeddah trong tình trạng cần theo dõi đặc biệt, với nghi ngờ chấn động não.

Hình ảnh lan truyền cho thấy tiền đạo này nằm trong phòng chăm sóc, được các bác sĩ theo dõi sát sao. May mắn là tình trạng hiện tại đã ổn định, nhưng rõ ràng đây là một trong những chấn thương nghiêm trọng và ám ảnh nhất tại đấu trường châu Á mùa này.

Thủ môn Édouard Mendy cũng gửi lời cầu nguyện: “Hy vọng Jairo sẽ sớm bình phục. Đó là một khoảnh khắc không ai muốn chứng kiến trong bóng đá”.

Trong khi đó, nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano - người có hơn 30 triệu lượt theo dõi trên Facebook cũng để lại bình luận: "Đây là khoảnh khắc gây sốc tại AFC Champions League. Ali Majrashi của Al-Ahli đã làm hành động không tưởng, đá thẳng vào mặt Jairo của JDT".

Đại diện Malaysia thua ngược dù được chơi hơn người và dẫn trước

Trước khi xảy ra sự cố, JDT đã có khởi đầu đầy bất ngờ. Chính Jairo là người góp công lớn trong bàn mở tỷ số ở phút 19, khi anh cướp bóng mạnh mẽ trước khi kiến tạo, dẫn đến pha phản lưới của Majrashi.

Tuy nhiên, dù mất người, Al-Ahli vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Franck Kessié đánh đầu gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, siêu phẩm sút xa của Galeno ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho Al-Ahli.

Điều đáng tiếc với đại diện Malaysia là họ chơi hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng lại không tận dụng được lợi thế. JDT chỉ có 3 cú sút trúng đích và thậm chí còn thua về kiểm soát bóng.

Jairo da Silva (phải) cùng JDT bị loại trong tiếc nuối ẢNH: FACEBOOK JDT

Thất bại 1-2 khiến JDT dừng bước ở tứ kết – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB tại sân chơi châu lục, nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối. Họ đã ở rất gần một cột mốc lớn hơn, trước khi mọi thứ sụp đổ vì những khoảnh khắc thiếu bản lĩnh.

Kênh Astro Arena bình luận: "Trận đấu khép lại với nỗi thất vọng của JDT, nhưng điều đọng lại lớn nhất vẫn là hình ảnh Jairo nằm bất động trên sân – một lời nhắc nhở rõ ràng về sự khắc nghiệt và rủi ro luôn hiện hữu trong bóng đá đỉnh cao".