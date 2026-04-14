Mỹ bắt cựu lãnh đạo tình báo Brazil

Cảnh sát Brazil thông báo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ "một kẻ chạy trốn công lý Brazil sau khi bị kết tội về các tội danh liên quan tội phạm có vũ trang, âm mưu đảo chính và âm mưu lật đổ pháp quyền bằng bạo lực", theo AFP.

Cựu Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Brazil Alexandre Ramagem tham dự phiên tòa xét xử những người bị buộc tội âm mưu đảo chính hồi tháng 1.2023, tại Brasilia vào ngày 10.6.2025 Ảnh: AFP

Một nguồn tin cảnh sát đã xác nhận với AFP rằng người bị bắt giữ là ông Alexandre Ramagem, từng chỉ huy Cơ quan Tình báo Brazil dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Ông Ramagem (54 tuổi) đang nằm trong danh sách bị ICE giam giữ, được đăng trên trang web của cơ quan này.

Ông Ramagem đã bị kết án 16 năm tù vào tháng 9.2025 vì có âm mưu ngăn cản Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức sau khi thắng cử năm 2022 trước ông Bolsonaro. Tuy nhiên, ông Ramagem đã trốn khỏi đất nước trước khi bị bắt.

Ông Bolsonaro đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu này. Giới công tố cho hay âm mưu ngăn Tổng thống Lula da Silva nhậm chức đã thất bại vì thiếu sự ủng hộ từ các tướng lĩnh quân đội cấp cao.

Theo truyền thông Brazil, ông Ramagem đã rời Brazil qua biên giới với Guyana, tránh kiểm soát nhập cư, và nhập cảnh vào Mỹ bằng hộ chiếu ngoại giao. Phía Brazil đã chính thức yêu cầu dẫn độ nghi can Ramagem vào tháng 12.2025.

Theo tuyên bố của cảnh sát Brazil, vụ bắt giữ ông Ramagem là kết quả của "sự hợp tác cảnh sát quốc tế giữa Cảnh sát Liên bang và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ".

Ông Paulo Renato Figueiredo, đồng minh của ông Bolsonaro và đang sống ở Mỹ, đã viết trên mạng xã hội X rằng ông Ramagem đã bị bắt giữ vì "vi phạm giao thông nhỏ". Ông Figueiredo còn viết rằng tình trạng nhập cư của ông Ramagem là hợp pháp và ông này đang có đơn xin tị nạn chờ xét duyệt.

Trong một vụ việc khác, ông Ramagem đang bị điều tra về cáo buộc cầm đầu một nhóm tội phạm thực hiện hoạt động gián điệp bất hợp pháp thay mặt cho ông Bolsonaro và nhóm thân cận của vị cựu tổng thống này, sử dụng phần mềm giám sát của Israel.

Cảnh sát liên bang Brazil đã đề nghị truy tố ông Ramagem và khoảng 30 người khác, trong đó có cả con trai của cựu Tổng thống Bolsonaro là ông Carlos Bolsonaro, liên quan đến cuộc điều tra nói trên.