Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.17 Thái Lan không thể vào bán kết, bị báo chí chỉ trích nặng nề: HLV trưởng từ chức

Văn Trình
18/04/2026 18:15 GMT+7

Một trong những cú sốc lớn tại giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 đã xảy ra khi đội U.17 Thái Lan bất ngờ thất bại 2-3 trước U.17 Lào và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Truyền thông xứ chùa vàng lên tiếng chỉ trích các cầu thủ và gọi đây là kết quả khó chấp nhận được.

Thất bại khó chấp nhận với bóng đá trẻ Thái Lan

Theo đánh giá của Siam Sports, diễn biến trận đấu càng khiến người hâm mộ xứ chùa vàng thêm tiếc nuối. U.17 Thái Lan nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 do công của Vipusit Srichan với một pha xử lý cá nhân đẹp mắt. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều chóng vánh. U.17 Lào gỡ hòa ở phút 53 từ một tình huống đá phạt của Anulak Singsawang trước khi Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Prez Aves Keli Kuako ở phút 62.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng hàng thủ thiếu tập trung khiến U.17 Thái Lan phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng ít phút cuối trận, Sisombat Vilaisone liên tiếp ghi hai bàn ở phút 71 và 76, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính cho U.17 Lào. Thất bại này khiến U.17 Thái Lan chỉ có 3 điểm sau 3 trận (thắng Philippines, thua Myanmar và Lào), rơi xuống vị trí thứ 3 bảng B và chính thức bị loại. Trong khi đó, U.17 Lào với 7 điểm giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết, tạo nên bất ngờ lớn của giải đấu.

U.17 Thái Lan (trái) thua cả 2 trận cuối vòng bảng, bị loại

ẢNH: FACEBOOK FAT

Truyền thông Thái Lan phản ứng rất gay gắt sau cú sốc này. Tờ Siam Sports giật tít: “Hành trình của những chú voi chiến trẻ đã kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh việc đội nhà hai lần dẫn trước nhưng vẫn thất bại là điều “khó chấp nhận”. Theo tờ báo này, sự thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm đã khiến U.17 Thái Lan phải trả giá đắt.

Trong khi đó, Thairath mô tả thất bại trước Lào là “kết quả gây sốc”, đặc biệt khi đội bóng đã nắm lợi thế trong phần lớn thời gian. Tờ báo này chỉ ra những sai sót nghiêm trọng ở hàng phòng ngự, nhất là trong giai đoạn cuối trận, nơi các cầu thủ không giữ được sự tập trung cần thiết.

Các trang khác như Khodsanam hay Ball Thai Stand cũng chung quan điểm khi cho rằng đây là “bài học đau đớn” cho bóng đá trẻ Thái Lan. Việc để thua 2 trận tại vòng bảng, trong đó có thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lào, bị xem là thành tích đáng thất vọng. Đặc biệt, việc không thể bảo toàn lợi thế dù đã hai lần vươn lên dẫn trước cho thấy vấn đề lớn về tâm lý thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu của các cầu thủ trẻ.

U.17 Thái Lan bị chỉ trích vì kết quả thất vọng

ẢNH: FACEBOOK FAT

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, một đội tuyển trẻ Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng tại sân chơi khu vực. Thành tích này làm dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng đào tạo trẻ, vốn từng là niềm tự hào của bóng đá xứ chùa vàng trong khu vực Đông Nam Á.

Cú sốc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 chắc chắn sẽ buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn lại toàn diện, từ công tác huấn luyện đến tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ. Như chính Ball Thai Stand thừa nhận: “Nếu không sớm cải thiện, bóng đá trẻ Thái Lan hoàn toàn có thể tiếp tục đối mặt với những thất bại tương tự trong tương lai gần”.

Ngay sau thất bại cay đắng, HLV đội U.17 Thái Lan, ông Yodyatthai đã từ chức.

Cầu thủ chấn thương kinh hoàng phải khâu 30 mũi, đội bóng Malaysia bị loại đau đớn

Trận tứ kết AFC Champions League Elite giữa Johor Darul Ta'zim (JDT) và Al-Ahli diễn ra ngày 17.4 đã bị lu mờ bởi một sự cố rùng mình, khi tiền đạo Jairo da Silva dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm cực mạnh vào vùng mặt.

