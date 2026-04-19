HLV U.17 Thái Lan phát ngôn gây tranh cãi sau khi từ chức, hé lộ thông tin bất ngờ

Trận thua trước U.17 Lào chiều 18.4 thực sự là cú đòn choáng váng với bóng đá trẻ Thái Lan. Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Vipusit Srichan và Prez Aves Keli Kuako, đội bóng này vẫn sụp đổ trong hiệp 2 khi để U.17 Lào ghi đến 3 bàn. Trận thua thứ hai liên tiếp khiến U.17 Thái Lan chỉ có 3 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng B và bị loại sớm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, một đội tuyển trẻ Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng tại sân chơi khu vực.

Truyền thông Thái Lan ngay lập tức phản ứng dữ dội. Các tờ như Siam Sports, Thairath hay Ball Thai Stand đồng loạt chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng, từ sai lầm phòng ngự đến tâm lý thi đấu yếu kém khi không thể bảo toàn lợi thế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của bóng đá trẻ Thái Lan trong hơn hai thập kỷ.

U.17 Thái Lan (phải) thua ngược U.17 Lào và đã bị loại ẢNH: FAT

"U.17 Thái Lan chỉ thử nghiệm, dùng đội hình phụ"

Giữa tâm bão chỉ trích, HLV Sirisak Yodthaythai đã từ chức ngay sau trận đấu. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, HLV Sirisak Yodthaythai có hành động bất ngờ trên trang cá nhân khi đăng bài viết, đáp trả những chỉ trích. Thay vì nhận trách nhiệm chuyên môn, nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng U.17 Thái Lan tham dự giải lần này “không phải lực lượng mạnh nhất”.

Theo ông Sirisak Yodthaythai, lứa U.17 Thái Lan chủ lực được giữ lại để chuẩn bị cho sân chơi châu Á, còn đội dự giải khu vực chỉ là tập hợp các cầu thủ U.16 từ dự án phát triển tài năng. “Chúng tôi trao cơ hội cho lứa trẻ hơn để tích lũy kinh nghiệm. Nên rõ ràng đây chỉ là đội hình phụ, không phải là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Thái Lan ở độ tuổi này”, ông Sirisak Yodthaythai bày tỏ.

Không dừng lại ở đó, HLV Sirisak Yodthaythai còn viện dẫn hàng loạt lý do khác như thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 10 ngày, đội hình được “lắp ghép” từ 11 trường khác nhau và nhiều cầu thủ vẫn đang bận thi đấu học đường. Những yếu tố này, theo ông, khiến việc xây dựng lối chơi gần như không thể hoàn thiện.

Tuy nhiên, cách lý giải này không làm dịu đi làn sóng chỉ trích, mà ngược lại còn khiến dư luận thêm phần bức xúc. Nhiều CĐV bình luận dưới bài đăng, cho rằng việc nhấn mạnh “không có đội hình mạnh nhất” chẳng khác nào một cách né tránh trách nhiệm, nhất là khi U.17 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn các đối thủ trong bảng, bao gồm cả U.17 Lào và U.17 Myanmar.

Bên cạnh đó, việc hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để thua cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở lực lượng, mà còn ở khả năng tổ chức và bản lĩnh thi đấu – những yếu tố thuộc về công tác huấn luyện. Đây cũng là điểm mà báo chí Thái Lan liên tục nhắc đến khi phân tích thất bại của đội nhà.

Dù vậy, HLV Sirisak Yodthaythai vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, đồng thời kêu gọi người hâm mộ không chỉ trích các cầu thủ. Ông cho rằng mục tiêu lớn nhất của đội không phải là thành tích trước mắt, mà là tạo nền tảng cho tương lai. “Các em cần được trải nghiệm để phát triển. Đừng chỉ trích một cách tiêu cực, chúng ta đang làm việc vì quốc gia”, ông Sirisak Yodthaythai nhấn mạnh.

HLV Sirisak Yodthaythai có những chia sẻ tranh cãi sau khi từ chức ẢNH: FBNV

Trước những chia sẻ của HLV Sirisak Yodthaythai, trang Ball Thai Stand bình luận: “HLV Sirisak Yodthaythai đã tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong giới chuyên môn và người hâm mộ, khi nhiều người cho rằng bóng đá Thái Lan không thể lấy lý do thử nghiệm để biện minh cho việc bị loại ngay từ vòng bảng ở một giải đấu khu vực. Việc tiếp tục đổ lỗi cho lực lượng thay vì nhìn nhận vào thực tế có thể khiến chúng ta tụt lại phía sau trong cuộc đua vốn ngày càng khốc liệt”.