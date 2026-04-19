Thế giới

Thủ tướng Thái Lan phê duyệt dự án xây hàng rào biên giới tại tỉnh Narathiwat

Khánh An
Khánh An
19/04/2026 09:02 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phê duyệt dự án xây hàng rào biên giới với Malaysia tại tỉnh Narathiwat trong nỗ lực ngăn chặn buôn lậu, ma túy và vượt biên trái phép.

Thủ tướng Thái Lan phê duyệt dự án xây hàng rào biên giới tại tỉnh Narathiwat- Ảnh 1.

Thủ tướng Anutin trình bày chính sách của chính phủ trước quốc hội tại Bangkok hôm 9.4

ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post ngày 19.4 đưa tin Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa phê duyệt về nguyên tắc việc triển khai dự án xây hàng rào biên giới ở tỉnh Narathiwat nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu, vượt biên trái phép và tình trạng bất ổn, với nguồn kinh phí sẽ được trích từ ngân sách trung ương.

Ông Anutin cho biết dự án bao gồm việc xây hàng rào tại các huyện Tak Bai và Waeng, nhằm mục đích tăng cường an ninh dọc biên giới phía nam, ngăn chặn người vượt biên trái phép, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giảm bất ổn và xây dựng lòng tin trong cộng đồng địa phương.

Các nhà chức trách cho biết thiết kế chi tiết và hướng tuyến cụ thể sẽ được hoàn tất trước khi công việc bắt đầu. Kinh phí cho giai đoạn đầu tiên dự kiến được trích từ ngân sách trung ương năm 2026, các giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn thành.

Ông Anutin, người đồng thời là giám đốc Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội bộ (ISOC), cho biết các nỗ lực chính trị và quân sự phải phối hợp nhịp nhàng để đạt được hòa bình lâu dài.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động dựa trên thông tin tình báo, cũng như việc thực thi pháp luật nghiêm khắc dựa trên bằng chứng để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.

Trong khi đó, Tư lệnh Quân khu 4, trung tướng Narathip Phoynok, đã đến thăm trạm hải quan Buketa thuộc huyện Waeng để giám sát hoạt động và đưa ra hướng dẫn chính sách.

Ông đã nghe báo cáo về việc di chuyển người và hàng hóa qua biên giới cũng như các biện pháp sàng lọc chống hoạt động bất hợp pháp. Ông chỉ thị các quan chức quân đội, cảnh sát và hành chính phối hợp chặt chẽ với các cán bộ hải quan để tăng cường nỗ lực chống buôn lậu, ma túy và hoạt động nổi dậy.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết việc trấn áp ma túy là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông Anutin.

Mặc dù số vụ bắt giữ các đối tượng buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới phía nam đã tăng lên, nhưng ma túy, đặc biệt là methamphetamine, vẫn là một mối lo ngại, nhất là trong giới trẻ và phụ nữ trẻ.

Bà cho biết các kế hoạch đang được triển khai để thành lập các trung tâm phục hồi chức năng cấp huyện vào năm tới, phù hợp với điều kiện địa phương và được hỗ trợ bởi gia đình, các tổ chức tôn giáo, trường học, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh.

Thái Lan tăng tiền trợ cấp cho hơn 13 triệu dân

Thái Lan tăng tiền trợ cấp cho hơn 13 triệu dân

Bộ Tài chính Thái Lan ngày 11.4 thông báo sẽ tăng tiền trợ cấp cho hơn 13 triệu dân từ ngày 13.4 để giúp giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Khám phá thêm chủ đề

Anutin Charnvirakul Thái Lan xây hàng rào biên giới Narathiwat buôn lậu ma túy vượt biên Bất ổn Nổi dậy
