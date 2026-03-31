Campuchia bác bỏ thông tin sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Thái Lan

Binh sĩ Campuchia tại tỉnh Preah Vihear trong bức ảnh đưa ra hôm 1.11.2025 ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 31.3 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Thái Lan, tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp pháp lý và hòa bình.

Theo đó, lời phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn đã bị trích dẫn sai ngữ cảnh.

"Thật không may, một nhóm có động cơ chính trị ác ý đã trích dẫn sai ngữ cảnh và xuyên tạc ý nghĩa thực sự của lời phát biểu của Phó thủ tướng, cáo buộc sai sự thật rằng Campuchia 'sẵn sàng nhượng đất để đổi lấy việc Thái Lan ngừng xâm lấn, nhưng Thái Lan từ chối'", thông cáo cho biết.

"Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ những xuyên tạc và ý đồ xấu như vậy", theo thông cáo.

Những lời phát biểu được cho là "bị xuyên tạc" đã được ông Sokhonn đưa ra khi đến thăm người dân bị di dời ở huyện Veal Veng, tỉnh Pursat vào ngày 27.3.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn ẢNH: AFP

Trong chuyến thăm, ông Sokhonn nói rằng Campuchia đang thể hiện với cộng đồng quốc tế cam kết giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan thông qua các biện pháp pháp lý và ngoại giao.

Ông nói thêm rằng Campuchia sẽ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình thông qua các kênh ngoại giao và luật pháp quốc tế.

Theo thông cáo, Phó thủ tướng Sokhonn đã liên tục khẳng định Campuchia và Thái Lan có chung đường biên giới quốc tế được xác định bởi các bản đồ do Ủy ban Biên giới Pháp-Xiêm lập ra, theo Công ước năm 1904 và Hiệp ước năm 1907 giữa Pháp và Vương quốc Xiêm.

Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ Campuchia, hơn 94% người dân nước này phải di tản do căng thẳng biên giới với Thái Lan nay đã trở về nhà. Bộ này cũng cho biết về những tiến triển liên tục trong việc ổn định các cộng đồng bị ảnh hưởng, bất chấp những gián đoạn kéo dài đối với các dịch vụ công cộng. Hiện còn lại 35.045 người, bao gồm 18.194 phụ nữ và 11.638 trẻ em đang ở trong các khu tạm trú.