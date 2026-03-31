Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia bác bỏ thông tin sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Thái Lan

Khánh An
Khánh An
31/03/2026 10:15 GMT+7

Campuchia cho biết lời phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn đã bị trích dẫn sai để gây hiểu nhầm rằng Campuchia sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Thái Lan.

Campuchia bác bỏ thông tin sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Thái Lan - Ảnh 1.

Binh sĩ Campuchia tại tỉnh Preah Vihear trong bức ảnh đưa ra hôm 1.11.2025

ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 31.3 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Thái Lan, tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp pháp lý và hòa bình.

Theo đó, lời phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn đã bị trích dẫn sai ngữ cảnh.

"Thật không may, một nhóm có động cơ chính trị ác ý đã trích dẫn sai ngữ cảnh và xuyên tạc ý nghĩa thực sự của lời phát biểu của Phó thủ tướng, cáo buộc sai sự thật rằng Campuchia 'sẵn sàng nhượng đất để đổi lấy việc Thái Lan ngừng xâm lấn, nhưng Thái Lan từ chối'", thông cáo cho biết.

"Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ những xuyên tạc và ý đồ xấu như vậy", theo thông cáo.

Những lời phát biểu được cho là "bị xuyên tạc" đã được ông Sokhonn đưa ra khi đến thăm người dân bị di dời ở huyện Veal Veng, tỉnh Pursat vào ngày 27.3.

Campuchia bác bỏ thông tin sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Thái Lan - Ảnh 2.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn

ẢNH: AFP

Trong chuyến thăm, ông Sokhonn nói rằng Campuchia đang thể hiện với cộng đồng quốc tế cam kết giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan thông qua các biện pháp pháp lý và ngoại giao.

Ông nói thêm rằng Campuchia sẽ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình thông qua các kênh ngoại giao và luật pháp quốc tế.

Theo thông cáo, Phó thủ tướng Sokhonn đã liên tục khẳng định Campuchia và Thái Lan có chung đường biên giới quốc tế được xác định bởi các bản đồ do Ủy ban Biên giới Pháp-Xiêm lập ra, theo Công ước năm 1904 và Hiệp ước năm 1907 giữa Pháp và Vương quốc Xiêm.

Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ Campuchia, hơn 94% người dân nước này phải di tản do căng thẳng biên giới với Thái Lan nay đã trở về nhà. Bộ này cũng cho biết về những tiến triển liên tục trong việc ổn định các cộng đồng bị ảnh hưởng, bất chấp những gián đoạn kéo dài đối với các dịch vụ công cộng. Hiện còn lại 35.045 người, bao gồm 18.194 phụ nữ và 11.638 trẻ em đang ở trong các khu tạm trú.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Lãnh thổ Thái Lan biên giới Prak Sokhonn Tranh chấp nhượng lãnh thổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận