Thái Lan tăng tốc 'gia cố' biên giới với Campuchia

Trí Đỗ
17/03/2026 20:37 GMT+7

Thái Lan dự kiến bắt đầu xây dựng một đoạn hàng rào dọc biên giới với Campuchia từ tháng tới, nhằm tăng cường an ninh sau các vụ đụng độ chết người giữa 2 nước hồi năm 2025.

Theo ông Vithai Laithomya, phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan, đoạn hàng rào đầu tiên sẽ dài khoảng 1,3 km tại tỉnh Chanthaburi, nằm dọc khu vực biên giới phía đông. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng chiều dài gần 800 km đường biên giới giữa 2 quốc gia, theo báo The Nation.

Các binh sĩ Thái Lan tuần tra gần khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia ở khu vực Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) ngày 27.8.2025

Ông Vithai nhấn mạnh việc xây dựng hàng rào không liên quan tranh chấp lãnh thổ. "Việc xây dựng hàng rào biên giới không chỉ đơn thuần là dựng lên một rào cản vật lý, mà còn nhằm mang lại sự an tâm cho người dân sinh sống dọc khu vực này", ông cho biết.

Dự án dự kiến khởi công vào đầu tháng 4, với mục tiêu hoàn thành trong vòng 45 ngày. Khu vực xây dựng đã được rà phá bom mìn, trong khi một tuyến đường trải nhựa cũng đã được hoàn thiện ở phía Thái Lan để phục vụ thi công và tuần tra.

Trong giai đoạn tiếp theo, quân đội Thái Lan dự kiến mở rộng hệ thống các bức tường kiên cố và hàng rào điện tử tích hợp cảm biến cùng camera giám sát 24/24 giờ. Theo phía Thái Lan, kế hoạch này đã được phối hợp với Campuchia. Tuy nhiên, Phnom Penh hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thông tin chi tiết về dự án được công bố từ cuối năm 2025, sau 2 vụ đụng độ biên giới liên tiếp giữa lực lượng 2 nước. Hồi tháng 10.2025, quân đội Thái Lan đã trình bày kế hoạch với bà Chulabhorn - em gái Quốc vương Maha Vajiralongkorn - người sau đó đề xuất hỗ trợ tài chính thông qua quỹ riêng.

Quỹ Hataitip của Hoàng muội Thái Lan cho biết đã nhận được hơn 200 triệu baht (khoảng 6,2 triệu USD) từ các khoản đóng góp của công chúng. Riêng trong tháng 12, bà Chulabhorn đã chuyển 121 triệu baht để tài trợ cho giai đoạn đầu của dự án.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow gần đây cho biết các cuộc đàm phán biên giới với Campuchia thông qua Ủy ban Biên giới chung sẽ chỉ được nối lại sau khi chính phủ mới của Thái Lan chính thức nhậm chức.

Tin liên quan

Campuchia thúc đẩy cắm mốc biên giới tạm với Thái Lan

Campuchia đề nghị Đoàn khảo sát chung Campuchia - Thái Lan tiếp tục lắp đặt các mốc biên giới tạm thời, trong khi Thái Lan cập nhật với nước chủ tịch luân phiên của ASEAN là Philippines về diễn biến về lệnh ngừng bắn với Campuchia.

Thái Lan nói súng nổ tại biên giới, Campuchia bác bỏ

Campuchia - Thái Lan tranh cãi gay gắt sau vụ bắt tàu cá trên biển

