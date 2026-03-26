Campuchia bác cáo buộc của tướng Thái Lan về sắm vũ khí chuẩn bị xung đột

Khánh An
26/03/2026 16:50 GMT+7

Bộ Quốc phòng Campuchia lên tiếng sau khi một viên tướng Thái Lan cho rằng Campuchia đang tăng cường mua sắm vũ khí từ các nước Đông Âu nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới.

Bị tướng Thái Lan tố mua thêm vũ khí chuẩn bị xung đột, Campuchia phản ứng

Binh sĩ Campuchia đứng trên một chiếc xe tăng được chở trên xe tải ở tỉnh Preah Vihear trong bức ảnh đưa ra ngày 26.10.2025

Tờ Khmer Times ngày 26.3 đưa tin Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ thông tin từ một quan chức cấp cao quân đội Thái Lan cho rằng Campuchia đang chuẩn bị cho một đợt xung đột mới, đồng thời gọi những cáo buộc đó là "sai và vô căn cứ".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, trung tướng Maly Socheata, cho biết Campuchia vẫn cam kết duy trì hòa bình, ổn định và an ninh tại biên giới.

"Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia kiên quyết tuân thủ Tuyên bố chung của cuộc họp Ủy ban Biên giới đặc biệt lần thứ 3 ngày 27.12.2025 và Tuyên bố chung về hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan ngày 26.10.2025", bà Socheata phát biểu.

Phát biểu của bà được đưa ra sau khi truyền thông Thái Lan dẫn lời người đứng đầu tình báo quân đội nước này, trung tướng Teeranan Nandhakwang, nói về về khả năng tái diễn các cuộc đụng độ giữa hai nước láng giềng.

Đài ThaiPBS hôm 24.3 dẫn lời ông Teeranan cho rằng việc Campuchia tăng cường mua sắm vũ khí từ các nước Đông Âu, cũng như cuộc tổng tuyển cử sắp tới của nước này, là những dấu hiệu tiềm tàng cho thấy căng thẳng trong tương lai.

Ông Teeranan đã kêu gọi Lực lượng vũ trang Thái Lan duy trì cảnh giác, tăng cường huấn luyện quân sự và giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu, dù ông thừa nhận rằng đụng độ khó có thể xảy ra trong tương lai gần, một phần do mùa mưa.

Trong một phản hồi khác, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho biết lực lượng hai bên vẫn đang đóng quân dọc biên giới, mặc dù không gần nhau như trong các giai đoạn căng thẳng trước đây.

Ông nói thêm rằng dù đã quan sát thấy một số hoạt động di chuyển của quân đội Campuchia, họ không vượt qua các ranh giới tác chiến đã được thỏa thuận và "không phải là nguyên nhân đáng lo ngại".

Campuchia kiên quyết phủ nhận bất kỳ ý định leo thang căng thẳng quân sự nào.

