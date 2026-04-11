Thái Lan tăng tiền trợ cấp cho hơn 13 triệu dân

Văn Khoa
11/04/2026 21:06 GMT+7

Bộ Tài chính Thái Lan ngày 11.4 thông báo sẽ tăng tiền trợ cấp cho hơn 13 triệu dân từ ngày 13.4 để giúp giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong cuộc họp báo ngày 11.4, Bộ Tài chính Thái Lan thông báo hơn 13 triệu người Thái Lan có thẻ hưởng trợ cấp xã hội ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ được tăng tiền trợ cấp hằng tháng từ 300 baht (gần 250.000 đồng) lên 400 baht (gần 330.000 đồng), theo AFP.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho hay biện pháp này nhằm "bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương và ngăn chặn tình hình lan rộng sang các lĩnh vực khác".

Nông dân tại huyện Kantharalak thuộc tỉnh Sisaket của Thái Lan vào ngày 30.12.2025

Ngoài ra, nông dân, chủ doanh nghiệp nhỏ, những người muốn mua xe điện hoặc lắp đặt tấm pin mặt trời ở Thái Lan sẽ được hưởng lợi từ các khoản vay với lãi suất ưu đãi.

Chính phủ Thái Lan cũng đã phê duyệt trợ cấp cho các nhà điều hành vận tải trước thềm Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan.

"Thách thức này sẽ kéo dài. Do đó, chúng tôi không chỉ thực hiện các biện pháp ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho người dân và các doanh nghiệp thích ứng với tình trạng chi phí năng lượng và sản phẩm có thể tiếp tục tăng", ông Ekniti nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 9.4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay chính phủ sẽ ứng phó với xung đột ở Trung Đông bằng cách quản lý giá nhiên liệu và năng lượng, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học để hạn chế nhập khẩu dầu mỏ, thực thi các biện pháp tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương do giá dầu tăng cao, theo Reuters.

Chính phủ Thái Lan cũng cam kết tiếp tục chương trình trợ cấp người tiêu dùng và sẽ mở cửa thị trường điện, khuyến khích năng lượng sạch. Chính phủ nước này cũng sẽ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Iran sẽ trợ cấp cho công dân để giảm bớt áp lực kinh tế

Chính phủ Iran ngày 4.1 thông báo sẽ trợ cấp hằng tháng cho mọi công dân để giảm bớt áp lực kinh tế, sau một tuần biểu tình, theo AFP.

tăng tiền trợ cấp Thái Lan chiến sự ở trung đông nông dân doanh nghiệp
