Quốc gia đầu tiên trên thế giới phát trợ cấp bằng tiền kỹ thuật số

Quần đảo Marshall, đảo quốc ở Thái Bình Dương với khoảng 42.000 dân, đã thông qua chương trình phát trợ cấp bằng tiền kỹ thuật số, được cho là nước đầu tiên trên thế giới làm điều này, theo tờ The Guardian ngày 17.12.

Hằng quý, mỗi người dân Quần đảo Marshall sẽ nhận được khoảng 200 USD thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) - hay còn gọi là thu nhập cơ bản không điều kiện - một hình thức trợ cấp quốc gia để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Những ngôi nhà trên đảo Ebeye thuộc Quần đảo Marshall ẢNH: REUTERS

Đợt trợ cấp đầu tiên đã được trả vào cuối tháng 11 và người nhận có thể chọn một trong nhiều hình thức gồm tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, séc hoặc tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain thông qua ví kỹ thuật số được chính phủ ủng hộ.

Bộ trưởng Tài chính David Paul nói rằng số tiền 200 USD mỗi quý "tuy không đủ lớn để bạn phải nghỉ việc nhưng là một động lực tinh thần thật sự cho người dân". "Chính phủ muốn đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau", ông Paul nói.

Kinh phí cho chương trình này được trích từ một quỹ được lập ra với Mỹ nhằm bồi thường cho Quần đảo Marshall sau những vụ thử hạt nhân của Mỹ tại đảo quốc này trong nhiều thập niên qua. Quỹ sở hữu hơn 1,3 tỉ USD tài sản và Mỹ cam kết cung cấp thêm 500 triệu USD đến năm 2027.

Phương án chuyển tiền kỹ thuật số được đưa ra nhằm giải quyết thách thức trong khâu chuyển tiền mặt qua hàng trăm hòn đảo xa xôi của quốc gia này. Tuy vậy, hầu hết người nhận trợ cấp đều chọn nhận tiền qua kênh truyền thống. Cơ quan An ninh xã hội Quần đảo Marshall cho biết khoảng 60% số tiền của đợt đầu tiên được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng người nhận và phần còn lại là séc giấy. Chỉ có khoảng 12 người đăng ký nhận trợ cấp qua ví kỹ thuật số.