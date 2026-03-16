Một lễ hội ở Thái Lan mời khách vào quan tài 'thử chết'

Lễ hội Chết, sự kiện thúc đẩy một cuộc sống hạnh phúc và một cái chết thanh thản, đã được tổ chức tại một trung tâm triển lãm ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan từ ngày 13-15.3, theo tờ Bangkok Post. Đây là năm thứ hai sự kiện này được tổ chức.

Một du khách thử nằm trong quan tài tại Lễ hội Chết ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan vào ngày 13.3 Ảnh: AP

Lễ hội Chết đã quy tụ nhiều chuyên gia và tổ chức trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch tài chính, dịch vụ tang lễ và sáng kiến tưởng niệm. Các hoạt động và bài thuyết trình không chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho cái chết mà còn duy trì chất lượng cuộc sống cho đến những ngày cuối cùng.

"Thử Chết"

Một khu phổ biến của Lễ hội Chết có tên là "Thử Chết". Vào khu này, khách tham quan có thể nằm trong những chiếc quan tài với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau trong khi nhìn vào gương treo phía trên. Trải nghiệm này được thiết kế để khuyến khích suy ngẫm, thay vì sợ hãi, theo AP.

Nhân viên văn phòng Phinutda Seehad cho hay cô cảm thấy bình tĩnh, nói: "Tôi không nghĩ mình sợ chết. Tôi cũng không muốn chết, nhưng khi thời điểm đến, tôi không nghĩ nó sẽ quá đáng sợ".

Một nữ du khách thử nằm trong quan tài tại Lễ hội Chết ở Nonthaburi vào ngày 13.3 Ảnh: AP

Đến Lễ hội Chết cùng mẹ, bà Sangduan Ngamvinijaroon cho hay cái chết từng là một chủ đề khó khăn đối với gia đình bà, nhưng sau hơn 20 năm chăm sóc các thành viên gia đình bị bệnh, trong đó chồng đột quỵ và người thân mắc ung thư, bà đã tận mắt chứng kiến nhiều cái chết và giờ cảm thấy thoải mái hơn khi nói về điều này.

Bà Sangduan cho hay bà thích Lễ hội Chết vì "nó không chỉ nói về việc chết một cách thanh thản mà còn về khoảnh khắc hiện tại và việc chăm sóc tốt cuộc sống của chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở đây", theo AP.

"Cái chết liên quan tất cả mọi người. Nó không chỉ diễn ra với bạn. Thay vì tự hỏi cái chết sẽ như thế nào, có lẽ chúng ta nên nghĩ về cách làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho những người còn lại sau khi chúng ta ra đi", AP dẫn lời ông Zcongklod Bangyikhan, tổng biên tập tạp chí The Cloud và là một trong những người tổ chức chính của Lễ hội Chết.

Lên kế hoạch cho cái chết thanh thản

Trong số gần 560.000 ca tử vong thì có chưa đến 10% ra đi thanh thản, nghĩa là nhiều người không chết theo cách họ mong muốn, theo Peaceful Death, một nhóm chuyên gia về bệnh tật, chăm sóc và cái chết ở Thái Lan, và nằm trong số các bên tổ chức Lễ hội Chết.

Nhà sáng lập Peaceful Death Wanna Jarusomboon giải thích rằng việc lên kế hoạch cho một cái chết thanh thản cho phép mọi người lên kế hoạch cho hạnh phúc và trân trọng giá trị cuộc sống của họ. "Ví dụ, nếu ai đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, người đó muốn sống cuộc đời như thế nào? Họ có thể quyết định nghỉ việc, quản lý một số công việc kinh doanh hoặc tập trung chăm sóc bản thân", Bangkok Post dẫn lời bà Wanna.

"Lập kế hoạch cho một cái chết thanh thản bao gồm việc đặt ra những câu hỏi như: Tôi là ai? Tôi muốn sống như thế nào trong những giai đoạn cuối đời? Tôi muốn được điều trị y tế như thế nào? Và tôi muốn chết ra sao?", bà Wanna nói tiếp.

Khách tham quan để lại những lời nhắn về "điều họ muốn làm trước khi qua đời" tại Lễ hội Chết ở Nonthaburi (Thái Lan) ngày 13.3 Ảnh: AP

Nhiều người Thái chưa chuẩn bị cho một cái chết thanh thản vì đây vẫn là một chủ đề cấm kỵ. Bà Wanna gợi ý rằng nếu mọi người muốn nói chuyện với cha mẹ về cách họ muốn chuẩn bị cho cái chết, họ nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách hỏi về cuộc sống của cha mẹ họ.

"Mọi người nên bắt đầu hỏi các bậc cha mẹ về cuộc sống hiện tại của họ, điều gì khiến họ tự hào, quan điểm của họ về bệnh tật, suy nghĩ của họ về cái chết và họ muốn thấy mình như thế nào trong những giai đoạn cuối đời", bà Wanna nói.

AP cũng như Bangkok Post không đề cập phản ứng của giới chức Thái Lan về Lễ hội Chết.