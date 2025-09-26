Nghiên cứu: số ca ung thư sẽ tăng mạnh trong 25 năm tới

Nghiên cứu nói trên được một nhóm nghiên cứu quốc tế do tiến sĩ Lisa Force thuộc Đại học Washington (Mỹ) dẫn đầu công bố trên chuyên san The Lancet hôm 25.9. Nhóm nghiên cứu cho hay số ca ung thư sẽ tăng mạnh chủ yếu là do sự già hóa dân số, vì người cao tuổi dễ mắc ung thư hơn, theo Hãng tin DPA.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng khuôn khổ của dự án Gánh nặng bệnh tật toàn cầu để đưa ra các ước tính cho giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2023. Họ cũng đưa ra dự báo cho những diễn biến tiếp theo từ năm 2024 đến năm 2050.

Một học sinh ở Pakistan được tiêm vắc xin HPV để ngừa ung thư cổ tử cung

Ảnh: AFP

Cho đến nay, diễn biến bệnh tật trên toàn thế giới rất khác nhau. Từ năm 1990 đến năm 2023, số ca ung thư mới chuẩn hóa theo độ tuổi đã giảm 3,4% ở các nước thu nhập cao và 8,8% ở các nước thu nhập trung bình cao. Ngược lại, số ca ung thư tăng 28,6% ở các nước thu nhập trung bình thấp và 23,6% ở các nước thu nhập thấp.

Yếu tố nguy cơ lớn nhất có thể thay đổi ở hầu hết các quốc gia là việc hút thuốc lá, vốn bị cho là nguyên nhân gây ra 21,4% số ca tử vong do ung thư. Ở các nước thu nhập thấp, quan hệ tình dục không an toàn gây ra nguy cơ lớn nhất, chủ yếu là do việc này có thể lây truyền virus HPV, nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.

Cũng theo nghiên cứu mới, gần 42% trong số 10,4 triệu ca tử vong do ung thư vào năm 2023 là do các yếu tố có khả năng thay đổi.

Nga sắp dùng vắc xin ung thư điều trị cho bệnh nhân

"Với 4 trong số 10 ca tử vong do ung thư có liên quan đến các yếu tố nguy cơ đã được xác định, bao gồm thuốc lá, chế độ ăn uống kém và lượng đường trong máu cao, các quốc gia có cơ hội to lớn để tập trung vào các yếu tố nguy cơ này, có khả năng ngăn ngừa các trường hợp ung thư và cứu sống nhiều người, đồng thời cải thiện việc chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị để hỗ trợ những người mắc ung thư", đồng tác giả Theo Vos, giáo sư danh dự tại Đại học Washington, nhấn mạnh.